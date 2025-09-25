Ilu uczniów wypisało się z zajęć edukacji zdrowotnej? Czy ten przedmiot będzie obowiązkowy w kolejnym roku szkolnym? Czy prace domowe wrócą do szkół podstawowych? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Katarzynę Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji / Marcin Suchmiel / RMF24

Z początkiem roku szkolnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych edukacja zdrowotna zastąpiła w planach zajęć uczniów przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Kwestia uczestnictwa dzieci w zajęciach wywołała dyskusję. Głos zabrał m.in. prezydent Karol Nawrocki. Czwartek był ostatnim dniem na złożenie ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w tych zajęciach. Ilu uczniów wypisało się z zajęć? Czy edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym w kolejnym roku szkolnym? Czy prace domowe wrócą do szkół podstawowych? W rozmowie nie zabraknie pytań o bieżące sprawy polityczne.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

