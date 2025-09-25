Pięć rosyjskich myśliwców zbliżyło się do łotewskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem - poinformowało dowództwo sił powietrznych NATO. Poderwano myśliwce Gripen.

/ RMF FM

Dwa myśliwce Gripen sił NATO na Bałtyku zostały w czwartek poderwane z litewskiej bazy Szawle w odpowiedzi na rosyjskie: Su-30, Su-35 oraz trzy samoloty MiG-31 lecące blisko przestrzeni powietrznej Łotwy - podało NATO.

W ubiegłym tygodniu rosyjskie myśliwce wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii.

Estończycy złożyli wniosek o uruchomienie artykułu 4 traktatu NATO. Na ich wniosek odbyło się także nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Było to pierwsze w historii spotkanie RB ONZ zwołane na wniosek Estonii. Doszło do niego nieco tydzień po tym, gdy podobne spotkanie zorganizowano w sprawie rosyjskich dronów nad Polską.