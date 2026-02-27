Gotycki, pozłacany kielich liturgiczny, po latach wróci do Bazyliki Konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu. Był uznany za zaginiony w okresie II wojny światowej.

Kielich z XV wieku zaprezentowany w Sali Plafonowej Pałacu Braunschweigów w Kołobrzegu / Piotr Kowala / PAP

Na ślad kielicha wpadł kustosz Muzeum Miasta Kołobrzeg dr Robert Dziemba. Zbierał materiały do książki o historii kołobrzeskiej świątyni.



W 2019 r. Muzeum w Stralsundzie przekazało naszemu muzeum zbiór zdjęć wykonanych prawdopodobnie w 1932 r., na których jest trzeci kielich. Wcześniej nikt nie wiedział, że taki istnieje. Z zachowanych dokumentów wynikało, że były tylko dwa i że do przełomu 1943/1944 r. były jeszcze w Kołobrzegu. Potem ślad po nich zaginął - mówił podczas prezentacji zabytku.



W ustaleniach dotyczących identyfikacji kielicha nieoceniona była pomoc ojca franciszkanina Łukasza Waszkielisa, historyka sztuki, asystenta do spraw konserwacji zabytków w Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbe, który od niedawna zajmuje się badaniem archiwów franciszkanów.



Przesłałem zdjęcie, licząc, że może któryś z tych zaginionych kielichów znajduje się w badanych przez ojca zbiorach. Był. To dzieło średniowiecznych artystów, być może kołobrzeskich. Tego nie wiemy - powiedział dr Dziemba.



Zabytkowy kielich przetrwał wojnę prawdopodobnie przeniesiony do kościoła w podkołobrzeskim Korzystnie. Nie został wywieziony do Niemiec. Po wojnie wrócił do Kołobrzegu. Opiekowali się nim i używali go franciszkanie najpierw w Parafii Św. Marcina, a później w Parafii Krzyża Świętego. Nie został przez nich rozpoznany - zaznaczył kustosz.

Kielich z XV wieku / Piotr Kowala / PAP

Zabytek przez lata funkcjonował w przestrzeni Parafii Krzyża Świętego. Używany był jak zwykły kielich, bez wartości historycznej.



Sądzę, że wzbudzi zainteresowanie historyków sztuki, znawców tematu złotnictwa - zauważył o. Waszkielis.



1 marca ojcowie franciszkanie przekażą odnaleziony kielich do konkatedry kołobrzeskiej. To będzie historyczny moment. Kielich wróci do naszej bazyliki nie tylko po to, by cieszyć oko, ale aby wrócić do swojej funkcji liturgicznej - powiedział proboszcz Bazyliki Konkatedralnej WNMP w Kołobrzegu Andrzej Pawłowski.

Ojciec Łukasz Waszkielis na prezentacji kielicha z XV wieku w Sali Plafonowej Pałacu Braunschweigów w Kołobrzegu / Piotr Kowala / PAP

Do niedzielnego przedpołudnia gotycki kielich będzie pokazywany na wystawie w Pałacu Braunschweigów w kołobrzeskim muzeum.