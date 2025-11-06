Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą? Czy były minister sprawiedliwości może liczyć na uczciwy proces w Polsce? Czy resort sprawiedliwości ma "plan b" na wypadek weta prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy o KRS? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Dariusza Mazura, wiceministra sprawiedliwości. Zapraszamy!

Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości / Dawid Wolski / East News

Słuchaj Radia RMF24>>>

W czwartek późnym wieczorem Sejm ma zapoznać się ze sprawozdaniem komisji regulaminowej w sprawie wniosku prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS. W piątek ma się odbyć głosowanie. Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą? Czy były minister sprawiedliwości może liczyć na uczciwy proces w Polsce?

W rozmowie zapytamy także o inicjatywy ustawodawcze resortu sprawiedliwości. "Mam nadzieję, że będzie to ustawa przełomowa" - tak o projekcie dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa powiedział na czwartkowej konferencji prasowej szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dokument przewiduje, że wybory sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa ma organizować PKW. Czy resort sprawiedliwości ma "plan b" na wypadek weta prezydenta Karola Nawrockiego?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>