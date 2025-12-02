Ponad 10 mld złotych oszczędności planuje w 2026 roku Ministerstwo Zdrowia dzięki cięciom w NFZ. Chodzi przede wszystkim o limity w poradniach specjalistycznych oraz korekty list darmowych leków dla dzieci i seniorów. Rząd chce również ograniczyć zarobki lekarzy. Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Krystyn Ptok / Paweł Supernak / PAP

W czwartek rząd zorganizuje szczyt zdrowotny pod hasłem "Bezpieczny pacjent". Poświęcony on będzie trudnej sytuacji finansowej szpitali. Wezmą w nim udział m.in. dyrektorzy szpitali oraz przedstawiciele samorządów medycznych, w tym Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Z kolei na piątek okrągły stół w sprawie służby zdrowia zwołał prezydent Karol Nawrocki.

Krystynę Ptok, przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zapytamy o sytuację szpitali. Czy rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Zdrowia idą w dobrym kierunku? Co sądzi strona związkowa o propozycji przesunięcia o pół roku gwarantowanych ustawą podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia? Czy rząd chce ratować system ich kosztem? Czy NFZ jest bankrutem? Jak ratować system?

