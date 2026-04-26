Prezesi związków sportowych wzywają prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do niezwłocznej rezygnacji. Czy Radosław Piesiewicz powinien odejść? Czy jego działania zaszkodziły wizerunkowi polskiego sportowca? Kogo obciąża najbardziej afera Zondacrypto? Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Marcin Możdżonek, były kapitan reprezentacji Polski w piłce siatkowej, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, radny Rady Miasta Olsztyna, Konfederacja.

Marcin Możdżonek / Tomasz Gzell / PAP

Naszego gościa zapytamy o prezydencką Radę do spraw Klimatu i Środowiska. Czym się będzie zajmować?

Problem z dzikami w dużych miastach narasta. W Warszawie w piątek doszło do kolejnego uśmiercenia dzika. Wcześniej na początku kwietnia m.in. na Mokotowie zabito siedem dzików, w tym sześć młodych . Mieszkańcy i aktywiści prozwierzęcy prostestują i domagają się wywożenia dzików do lasu. Czy uśmiercanie dzików nie jest zbyt łatwe? Czy samorządy, myśliwi nie wybierają najprostszego rozwiązania? Jakie jest wyjście z tej sytuacji?

Mieszkańcy gminy Bukowsko, na terenie której niedźwiedź zabił kobietę domagają się stanowczej reakcji władz. Uważają, że niedźwiedzi jest za dużo. Wójt zapowiada wniosek o odstrzał zwierząt. Czy odstrzał jest uzasadniony? Jakie zdanie ma na ten temat nasz gość?

