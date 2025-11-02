Czym w tym roku będzie wyróżniał się Marsz Niepodległości? Czy jest na nim miejsce dla polityków nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale także partii rządzących? Gościem w Rozmowie o 7:00 będzie Anna Bryłka, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji, wiceprzewodnicząca Ruchu Narodowego.

Porozmawiamy także o kontrowersyjnej sprzedaży działki pod CPK. Kto ponosi winę za tę sytuację? I kto w tej sprawie ma większy problem? PiS czy Koalicja? Czy Konfederacja skorzysta na tej aferze?

Popełnienie 26 przestępstw zarzuca prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro. Wśród nich zarzut o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prokuratura złożyła wniosek o odebranie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze.

Annę Bryłkę zapytamy, jak w tej sprawie zagłosują jej koledzy z klubu parlamentarnego Konfederacji? Jakie ma zdanie na ten temat? Czy wniosek prokuratury w sprawie zatrzymania i aresztowania byłego ministra sprawiedliwości jest zasadny?

Czy rząd PiS i Konfederacji jest możliwy? Kto powinien stanąć na czele takiego koalicyjnego rządu - polityk PiS czy polityk Konfederacji? Czy w takim rządzie widziałaby polityków Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna?

