Czym w tym roku będzie wyróżniał się Marsz Niepodległości? Czy jest na nim miejsce dla polityków nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale także partii rządzących? Gościem w Rozmowie o 7:00 będzie Anna Bryłka, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji, wiceprzewodnicząca Ruchu Narodowego.

Porozmawiamy także o kontrowersyjnej sprzedaży działki pod CPK. Kto ponosi winę za tę sytuację? I kto w tej sprawie ma większy problem? PiS czy Koalicja? Czy Konfederacja skorzysta na tej aferze?

Popełnienie 26 przestępstw zarzuca prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro. Wśród nich zarzut o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prokuratura złożyła  wniosek o odebranie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. 

Annę Bryłkę zapytamy,  jak w tej sprawie zagłosują jej koledzy z klubu parlamentarnego Konfederacji? Jakie ma zdanie na ten temat? Czy wniosek prokuratury w sprawie zatrzymania i aresztowania byłego ministra sprawiedliwości jest zasadny?

Czy rząd PiS i Konfederacji jest możliwy? Kto powinien stanąć na czele takiego koalicyjnego rządu - polityk PiS czy polityk Konfederacji?  Czy w takim rządzie widziałaby polityków Konfederację Korony Polskiej  Grzegorza Brauna?

Na rozmowę Bogdana Zalewskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!




