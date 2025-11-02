Donald Trump zapowiedział "szybką i brutalną" interwencję militarną Stanów Zjednoczonych w Nigerii, jeśli tamtejszy rząd nie podejmie działań wobec - jak to określił - "masowych mordów na chrześcijanach". Oświadczenie opublikował w sobotę na swojej platformie Truth Social.

Donald Trump grozi Nigerii interwencją wojskową. Były prezydent USA zapowiedział, że jeśli rząd w Abudży nie powstrzyma zabójstw chrześcijan, Stany Zjednoczone zaatakują "szybko i brutalnie".

Waszyngton wstrzymuje pomoc dla Nigerii. Trump ogłosił, że USA natychmiast zamrożą wszelką pomoc finansową i humanitarną dla tego kraju.

Rząd Nigerii odrzuca oskarżenia o nietolerancję religijną. Prezydent Bola Ahmed Tinubu bronił działań swojego rządu, twierdząc, że Nigeria chroni wolność wyznania wszystkich obywateli.

Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że polecił Departamentowi Obrony przygotowanie planów ewentualnego ataku, jeśli władze Nigerii "nie rozprawią się z islamskimi terrorystami odpowiedzialnymi za te potworne zbrodnie". Dodał, że Stany Zjednoczone "natychmiast wstrzymują wszelką pomoc finansową i humanitarną" dla tego najludniejszego kraju Afryki i największego producenta ropy naftowej na kontynencie.

"Jeśli zaatakujemy, zrobimy to szybko i brutalnie - dokładnie tak, jak terroryści atakują naszych umiłowanych chrześcijan!" - napisał Trump. "Nigeria została zhańbiona. Rząd tego kraju musi działać natychmiast" - dodał.

Trump nie przedstawił jednak żadnych dowodów potwierdzających skalę prześladowań chrześcijan, o których wspomniał. Biały Dom odmówił komentarza w sprawie ewentualnego terminu działań wojskowych.

Departament Obrony USA odesłał dziennikarzy do Białego Domu. Szef resortu, Pete Hegseth, w osobnym wpisie na platformie X potwierdził, że "Departament Wojny przygotowuje się do działania".

"Albo rząd Nigerii ochroni chrześcijan, albo my zniszczymy islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych potwornych zbrodni" - napisał Hegseth.

Prezydent Nigerii: Rząd chroni wolność wyznania wszystkich obywateli

Rząd Nigerii nie wydał na razie oficjalnego stanowiska w sprawie gróźb Trumpa. Wcześniej prezydent Bola Ahmed Tinubu bronił swojego kraju, odrzucając oskarżenia o nietolerancję religijną.

"Nazwanie Nigerii krajem nietolerancyjnym nie odzwierciedla naszej rzeczywistości. Rząd konsekwentnie i szczerze chroni wolność wyznania wszystkich obywateli" - oświadczył Tinubu.

Ministerstwo spraw zagranicznych Nigerii dodało, że kraj "będzie nadal zwalczać ekstremizm i bronić wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania czy pochodzenia".

Nigeria znów na "czarnej liście" USA

Trump ogłosił decyzję o ponownym wpisaniu Nigerii na listę tzw. "państw szczególnej troski" (Countries of Particular Concern) z powodu naruszeń wolności religijnej. Na liście tej znajdują się m.in. Chiny, Mjanma, Korea Północna, Rosja i Pakistan. Nigeria została z niej usunięta w 2021 roku przez prezydenta Joe Bidena.

Republikański kongresmen Tom Cole, przewodniczący komisji ds. wydatków Izby Reprezentantów, pochwalił decyzję Trumpa, określając sytuację chrześcijan w Nigerii jako "alarmującą i wymagającą zdecydowanych działań".

Tło konfliktu

Nigeria, licząca ponad 200 grup etnicznych, jest krajem o zróżnicowanej strukturze religijnej - północ zdominowana jest przez muzułmanów, południe przez chrześcijan. Choć w przeszłości oba wyznania współistniały pokojowo, kraj od lat zmaga się z przemocą na tle religijnym i etnicznym.

Najbardziej znanym ugrupowaniem terrorystycznym w regionie jest Boko Haram, które od 15 lat prowadzi brutalną kampanię w północno-wschodniej Nigerii. Według ekspertów ds. praw człowieka większość ofiar ataków tej organizacji stanowią muzułmanie.

Amerykańska obecność wojskowa w Afryce Zachodniej zmniejszyła się po wycofaniu około tysiąca żołnierzy z Nigru w ubiegłym roku. Największa baza USA na kontynencie znajduje się obecnie w Dżibuti we wschodniej Afryce, gdzie stacjonuje ponad 5 tysięcy żołnierzy.