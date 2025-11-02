Sejmowe głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze najprawdopodobniej odbędzie się już w najbliższy piątek wieczorem. Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Pierwotnie głosowanie miało się odbyć dopiero w grudniu. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi nawet 25 lat więzienia za decyzje związane z Funduszem Sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro / Anita Walczewska/Wojciech Olkusnik/Anita Walczewska / East News

Sprawa uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry może trafić do Sejmu już w piątek.

Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia za decyzje związane z Funduszem Sprawiedliwości; prokuratura zarzuca mu 26 przestępstw.

Ziobro miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która miała przywłaszczyć ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

We wtorek prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła PiS Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej, a także o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Jak poinformowała prokuratura, wniosek jest następstwem "dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia 26 przestępstw".

Według informacji reportera RMF FM w czwartek po południu zbierze się sejmowa komisja regulaminowa, która zajmie się wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Głosowanie w tej sprawie jest planowane na piątek wieczorem.

Na stronie internetowej sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych widnieje informacja, że posłowie zajmą się wnioskiem w czwartek o godz. 16.

Marszałek Szymon Hołownia wyznaczył Zbigniewowi Ziobrze trzydniowy termin na zrzeczenie się immunitetu, który upływa w poniedziałek 3 listopada.

Fundusz Sprawiedliwości i podejrzenia o defraudację

Postępowanie wobec byłego ministra sprawiedliwości dotyczy nieprawidłowości w dysponowaniu środkami Funduszu Sprawiedliwości, którego celem było wspieranie ofiar przestępstw.

Według prokuratury, członkowie grupy, którą miał kierować Ziobro, "przyznawali dotacje tym podmiotom, które nie miały do nich prawa - na przykład dlatego, że nie spełniały wymogów formalnych". W niektórych przypadkach środki "były wydawane na cele inne niż te, do których fundusz został powołany".

Sprawą zajmuje się Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej powołany w lutym 2024 roku. Prowadzi on wielowątkowe śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników odpowiedzialnych za fundusz.

Podejrzani współpracownicy Ziobry

W śledztwie podejrzanymi są m.in. były wiceszef MS, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego w grudniu ubiegłego roku sąd wydał decyzję o aresztowaniu. Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.

Podejrzanym jest również poseł PiS Dariusz Matecki, wobec którego Prokuratura Krajowa skierowała w czwartek do sądu akt oskarżenia.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, "efektem wielomiesięcznej, rzetelnej i bardzo profesjonalnej pracy prokuratorów tego Zespołu jest uzyskanie obszernego materiału dowodowego, a w tym zeznań świadków, wyjaśnień podejrzanych, dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości oraz nośników danych, który daje podstawę do przyjęcia dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw".

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak powiedziała we wtorek, że Zbigniew Ziobro "założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą".

Miała się ona składać z osób pracujących w resorcie sprawiedliwości i powiązanych z beneficjentami środków. Te osoby popełniały przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, wyrządzając szkodę w mieniu. Ustalono, że w ramach tych 26 czynów (...) przywłaszczono ponad 150 mln zł środków z Funduszu Sprawiedliwości - wyjaśniła Adamiak.

Według ustaleń prokuratury, to właśnie z tego funduszu mogły zostać sfinansowane zakupy systemu Pegasus, wykorzystywanego do inwigilacji.