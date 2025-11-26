Czy UE sięgnie w końcu po zamrożone aktywa Rosji w Europie? Czy Europa jest gotowa na zakończenie wojny w Ukrainie? Co, jeśli Donald Trump będzie chciał zmusić Europę do ustępstw wobec Rosji? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Janusza Lewandowskiego, europosła Koalicja Obywatelskiej i byłego komisarza UE ds. budżetu. Zapraszamy!

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podała w środę, że KE jest gotowa do przedstawienia propozycji legislacyjnej ws. wykorzystania zamrożonych w UE rosyjskich aktywów dla Ukrainy. Czy UE sięgnie w końcu po zamrożone aktywa Rosji w Europie? Czy Europa jest gotowa na zakończenie wojny w Ukrainie? Co, jeśli prezydent USA Donald Trump będzie chciał zmusić Europę do ustępstw wobec Rosji?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

