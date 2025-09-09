Czy coś nam grozi w trakcie manewrów wojskowych Zapad-2025? Czy powinniśmy - na wzór Litwy - zamknąć przestrzeń powietrzną przy granicy z Białorusią? Czy musimy szykować się na rosyjskie prowokacje? A może trwające w tym samym czasie ćwiczenia wojskowe po polskiej stronie działają odstraszająco? Między innymi o to zapytamy senatora RP i generała rezerwy Mirosława Różańskiego, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Piotr Salak swojego gościa zapyta również o kondycję polskiej armii i zwiększenie nakładów na uzbrojenie. Kiedy nasze systemy obrony powietrznej zaczną skutecznie wyłapywać drony wlatujące nad terytorium Polski? Czy takie obiekty od razu powinny być zestrzeliwane?

A może powinniśmy zwrócić się do Amerykanów o zwiększenie kontyngentu? Porozmawiamy też o tym, czy wojska sojusznicze, np. z Niemiec lub Francji, powinny pomagać strzec polskiej granicy z Białorusią i Rosją.

