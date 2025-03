Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Z naszym gościem porozmawiamy o Tarczy Wschód i wywłaszczeniach pod jej budowę.

Zapytamy m.in. o to, ile osób obejmą kolejne deportacje cudzoziemców i kiedy do nich dojdzie; ilu osobom odmówiono prawa do tymczasowego azylu od czasu obowiązywania rozporządzenia i co się z takim osobami dzieje.

Poruszymy też temat podwyżek dla policjantów.

Na rozmowę zapraszamy w poniedziałek tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

