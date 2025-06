Dlaczego mimo korzystnych sondaży Rafał Trzaskowski przegrał wybory? Co zawiodło? Czy to sztab kandydata KO popełnił błędy czy może otoczenie Karola Nawrockiego od początku miało lepszą i spójniejszą wizję kampanii? O to między innymi zapytamy Bartosza Arłukowicza, byłego ministra zdrowia z Koalicji Obywatelskiej.

Bartosz Arłukowicz / Michał Dukaczewski / RMF24

Z Bartoszem Arłukowiczem, europarlamentarzystą Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy też o politycznej przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Zapytamy go także, czy czekają nas przyspieszone wybory. Piotr Salak zaprasza na rozmowę tuż po godz. 7:00 do RMF FM