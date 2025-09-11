W jakiej atmosferze przebiegła Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Co ustalono? Jak wygląda współpraca na linii rząd - prezydent? Byłego wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy również o to, dlaczego nie mamy skutecznych systemów antydronowych i ile zajmie ich implementacja. Czy nie ma szybkiego i skutecznego sposobu na przyspieszenie budowy systemu?

Mariusz Błaszczak / Marcin Suchmiel / RMF FM

Piotr Salak zapyta również swojego gościa o koszty zestrzeliwania dronów rakietami oraz o to, czy przegrywamy wojnę hybrydową w internecie.

Poruszymy też temat rozmów Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Czy specjalne relacje, jakie łączą polskiego prezydenta z amerykańskim odpowiednikiem, przekładają się na realne działania?

