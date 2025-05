Co Karol Nawrocki szykuje przed II turą wyborów prezydenckich? Czy wiceprezydent USA J.D. Vance pojawi się w Polsce przed 1 czerwca, kiedy znów pójdziemy do urn? W jaki sposób kandydat popierany przez PiS zamierza namówić wyborców Adriana Zandberga i Magdaleny Biejat do poparcia jego kandydatury? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Andrzeja Śliwkę, posła PiS, członka sztabu Karola Nawrockiego. Zapraszamy!