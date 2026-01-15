Od 1 stycznia 2026 roku w życie weszły przepisy, które rewolucjonizują sposób liczenia stażu pracy. Okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umów-zleceń są teraz wliczane do stażu pracy, co przekłada się na dodatkowe uprawnienia pracownicze, takie jak dłuższy urlop czy wyższe dodatki stażowe.
- Od 2026 roku do stażu pracy wliczane są okresy prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na umowach-zlecenie.
- Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2026 r. w sektorze publicznym i od 1 maja 2026 r. w sektorze prywatnym.
- Do ZUS wpłynęło już prawie 197 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego te okresy.
- Wniosek o zaświadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez eZUS.
Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2026 roku, znacząco rozszerza katalog okresów wliczanych do stażu pracy. Oprócz tradycyjnych umów o pracę, do stażu zaliczane są teraz również okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, wykonywania pracy na podstawie umów-zleceń, umów agencyjnych oraz współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Zmiany te mają zastosowanie od początku roku w sektorze publicznym, a w sektorze prywatnym od 1 maja 2026 roku.
Aby okresy pracy na umowach-zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej zostały wliczone do stażu pracy, konieczne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do środy ZUS otrzymał już niemal 197 tysięcy wniosków o wydanie takich dokumentów.
Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem konta eZUS. ZUS wydaje zaświadczenia na podstawie danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego. W przypadku braku informacji, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i dostarczenie odpowiednich dokumentów.
Wydłużenie stażu pracy może znacząco wpłynąć na prawa pracownicze. Pracownicy mogą zyskać m.in. prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego, wyższych dodatków stażowych czy możliwości awansu. Przykładowo, osoba z siedmioletnim stażem pracy, która udokumentuje dodatkowe cztery lata pracy na umowie-zleceniu, będzie miała prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20.
Nowe przepisy obejmują także okresy sprzed wejścia w życie ustawy, o ile zostaną one odpowiednio udokumentowane. Pracownicy mają 24 miesiące na przedstawienie dokumentów swojemu pracodawcy. Warto pamiętać, że staż pracy jest kluczowy nie tylko dla urlopu, ale także dla innych świadczeń i uprawnień pracowniczych.