Od 1 stycznia 2026 roku w życie weszły przepisy, które rewolucjonizują sposób liczenia stażu pracy. Okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umów-zleceń są teraz wliczane do stażu pracy, co przekłada się na dodatkowe uprawnienia pracownicze, takie jak dłuższy urlop czy wyższe dodatki stażowe.

Od 2026 roku do stażu pracy wliczane są okresy prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na umowach-zlecenie.

Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2026 r. w sektorze publicznym i od 1 maja 2026 r. w sektorze prywatnym.

Do ZUS wpłynęło już prawie 197 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego te okresy.

Wniosek o zaświadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez eZUS.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2026 roku, znacząco rozszerza katalog okresów wliczanych do stażu pracy. Oprócz tradycyjnych umów o pracę, do stażu zaliczane są teraz również okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, wykonywania pracy na podstawie umów-zleceń, umów agencyjnych oraz współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Zmiany te mają zastosowanie od początku roku w sektorze publicznym, a w sektorze prywatnym od 1 maja 2026 roku.

Jak uzyskać zaświadczenie z ZUS?

Aby okresy pracy na umowach-zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej zostały wliczone do stażu pracy, konieczne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do środy ZUS otrzymał już niemal 197 tysięcy wniosków o wydanie takich dokumentów.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem konta eZUS. ZUS wydaje zaświadczenia na podstawie danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego. W przypadku braku informacji, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i dostarczenie odpowiednich dokumentów.

Nowe uprawnienia dla pracowników

Wydłużenie stażu pracy może znacząco wpłynąć na prawa pracownicze. Pracownicy mogą zyskać m.in. prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego, wyższych dodatków stażowych czy możliwości awansu. Przykładowo, osoba z siedmioletnim stażem pracy, która udokumentuje dodatkowe cztery lata pracy na umowie-zleceniu, będzie miała prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20.

Nowe przepisy obejmują także okresy sprzed wejścia w życie ustawy, o ile zostaną one odpowiednio udokumentowane. Pracownicy mają 24 miesiące na przedstawienie dokumentów swojemu pracodawcy. Warto pamiętać, że staż pracy jest kluczowy nie tylko dla urlopu, ale także dla innych świadczeń i uprawnień pracowniczych.