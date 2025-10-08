Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Zapytamy go m.in. o to, co czeka byłego szefa resortu Zbigniewa Ziobrę po tym, jak sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa złożyła przeciwko niemu zawiadomienie do prokuratury.

Arkadiusz Myrcha / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Arkadiusza Myrchę zapytamy również m.in. o nowe zasady przydziału sędziów do spraw. Jak ocenia raport Rzecznika Praw Obywatelskich dot. przestrzegania praw człowieka w Polsce? Czemu prezydent Karol Nawrocki wstrzymuje się z nominacjami asesorskimi?

Piotr Salak zapyta swojego gościa również o zapowiedź ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka dot. rozprawienia się z kierowcami, którzy łamią zakaz prowadzenia pojazdów.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00

