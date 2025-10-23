Szpitale mogą przesuwać planowe zabiegi na kolejny rok z powodu braków finansowych w NFZ. Podobnie było w ubiegłym roku. Czy budżet NFZ w przyszłym roku powinien zostać zwiększony? A jeśli tak, to o ile i skąd wziąć na to środki? Co z reformą szpitali? Czy nie powinniśmy wrócić do dyskusji o podwyższeniu składki zdrowotnej? Czy rozsądne jest jej obniżanie dla przedsiębiorców? O to m.in. Tomasz Weryński zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Bartosza Arłukowicza, europosła Koalicji Obywatelskiej i byłego ministra zdrowia.

Bartosz Arłukowicz / Archiwum RMF FM

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Porozmawiamy też o czwartkowym szczycie UE i jego ustaleniach.

Nie zabraknie również tematów z krajowej polityki. Zapytamy Bartosza Arłukowicza, co sądzi o pomyśle Polskiego Stronnictwa Ludowego na zniesienie dwukadencyjności w samorządach. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że jeśli nie będzie poparcia dla ustawy, wówczas będzie rozmawiał na temat wprowadzenia dwukadencyjności dla posłów.

