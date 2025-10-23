Takiej rewolucji personalnej nie było od lat. 14 urzędników cywilnych i wojskowych zostało wydalonych z Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) na IV plenum KC. Usunięto aż ośmiu wysokich rangą generałów, co podkreśla militarny wymiar czystki.

Prezydent Chin Xi Jinping / Xie Huanchi/Xinhua News / East News

Komunistyczna Partia Chin poinformowała o wydaleniu z Komitetu Centralnego 14 urzędników cywilnych i wojskowych - to największe od lat roszady personalne.

Najważniejsze zmiany dotyczą Centralnej Komisji Wojskowej (CKW).

Zmiany są częścią szeroko zakrojonej kampanii antykorupcyjnej prowadzonej przez Xi Jinpinga od 2012 roku.

Najważniejsza zmiana dotyczy CKW, potężnego organu dowodzącego armią, na czele którego stoi przywódca ChRL Xi Jinping. Na stanowisko wiceprzewodniczącego CKW awansowano gen. Zhang Shengmina.

Dotychczasowy drugi rangą wiceprzewodniczący CKW, gen. He Weidong, został wydalony z partii za "poważne naruszenia dyscypliny i prawa", co jest eufemizmem dla zarzutów korupcyjnych.

Usunięcie go ze stanowiska jest bezprecedensowe - to pierwsza dymisja urzędującego generała z CKW od czasów rewolucji kulturalnej. He Weidong, członek 24-osobowego Biura Politycznego, był uważany za bliskiego stronnika Xi.

Jego miejsce zajął 67-letni Zhang to sekretarz Komisji Kontroli Dyscyplinarnej CKW, nadzorującej działania antykorupcyjne w chińskich siłach zbrojnych.

Wśród 14 wydalonych członków Komitetu Centralnego znalazło się aż ośmiu wysokich rangą generałów, co podkreśla militarny wymiar czystki. Wszyscy zostali usunięci z szeregów partii za "poważne naruszenie dyscypliny i prawa". W ich miejsce awansowano na "pełnoprawnych członków" KC 11 osób.

To największa rotacja kadrowa podczas jednego posiedzenia KC od czasu VII Plenum w 2017 r.

Zmiany te są efektem szeroko zakrojonej kampanii antykorupcyjnej na szczytach, prowadzonej przez Xi od objęcia władzy w 2012 roku. W jej wyniku m.in. siedmioosobowa CKW straciła od 2023 roku już trzech członków.

Jak głosi komunikat opublikowany przez agencję Xinhua, plenum zajmowało się również projektem nowego pięcioletniego planu rozwoju gospodarczego. Podjęło uchwałę w sprawie "Rekomendacji do sformułowania XV Planu Pięcioletniego" (2026-2030), którego celem jest przyspieszenie "wysokiej jakości rozwoju" i osiągnięcie "podstawowej modernizacji socjalistycznej do 2035 roku".