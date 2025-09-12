Nie uspokoiły mnie wczorajsze obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jestem wdzięczny prezydentowi za to, że się odbyły. Trzeba się zbroić, a rząd jest w tym niekonsekwentny – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były szef MON Mariusz Błaszczak. Podkreślił, odnosząc się do wypowiedzi Donalda Trumpa o rosyjskich dronach nad Polską, że prezydenta USA nie należy atakować, "tylko wykorzystać tę sytuację do wybudowania Fort Trump w Polsce".

