"Najprawdopodobniej modus operandi Rosjan to jest organizowanie grup ad hoc, przez Telegram, w którym szuka się ludzi, którzy dokonają tego typu zamachów. (…) Co jest ciekawe, stało się to w momencie, kiedy Polska chciała otworzyć przejścia graniczne z Białorusią. Te sekwencje, które dokonują się, są też właśnie w takich momentach istotne i też sprawdzają, jak zachowuje się polskie społeczeństwo" – mówił o akcie dywersji na kolei w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marek Biernacki, poseł PSL, członek sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji.

Marek Biernacki / Radek Pietruszka / PAP Słuchaj Radia RMF24>>> Wkrótce pełne omówienie rozmowy. Opracowanie: Karolina Wasyl