Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Bartosz Cichocki, był ambasador Polski w Kijowie. Porozmawiamy o przyszłości Ukrainy oraz dalszych rozmowach Stanów Zjednoczonych z Rosją w sprawie zawieszenia broni. Zapytamy o apel prezydenta Andrzeja Dudy dot. rozmieszczenia amerykańskich głowic nuklearnych w Polsce.

Bartosz Cichocki, były ambasador RP w Kijowie / Mikołaj Poruszek / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Z Bartoszem Cichockim porozmawiamy o odsunięciu na boczny tor generała Keitha Kellogga. Wojskowy został mianowany specjalnym wysłannikiem ds. Ukrainy i nie będzie się już zajmował kwestiami związanymi z Rosją.

Naszego gościa zapytamy o reakcję Rosji na propozycję 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie. Zapytamy także, czy NATO może funkcjonować bez USA.

W rozmowie nie zabraknie pytania o propozycję premiera Donalda Tuska w sprawie powszechnych szkoleń wojskowych.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!



