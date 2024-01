Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie o poranku wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Porozmawiamy m.in. o wizycie polskiej delegacji w Kijowie z premierem Donaldem Tuskiem na czele. Co udało się ustalić? Czy można mówić o wznowieniu braterskich relacji między Polską a Ukrainą?

Andrzej Szejna / Leszek Szymański / PAP

Ostatnie miesiące rządów Zjednoczonej Prawicy to trudny czas dla relacji polsko-ukraińskich. Dlatego - jak wynika z relacji - Donald Tusk wyruszył do Kijowa aby dokonać pewnego rodzaju resetu, ale też aby nawiązać współpracę, która być może opłacać się będzie obu stronom.

Czy Polska znów będzie dostarczać broń naszym sąsiadom? Co to oznacza, że będziemy inwestować w przemysł zbrojeniowy w Polsce i na Ukrainie. Czy to tylko słowa, czy znów będziemy kluczowym partnerem Ukrainy, która znów zdaje się być osamotniona na arenie europejskiej ale i światowej polityki. Wszak mówi się o pewnym zmęczeniu tematem wojny z Rosją. Czy Donald Tusk, który stoi na czele polskiego rządu, będzie kluczem do uruchomienia bardziej szczodrej pomocy ze strony Unii Europejskiej?

Z naszym gościem porozmawiamy też o naszym południowym sąsiedzie, czyli o Słowacji. Czy rząd Roberta Fico to partner, z którym można rozmawiać, czy będzie to populistyczny rząd politycznych rozbójników, których metodą będzie sianie zamętu?

Andrzej Szejna we wtorek o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24!