„Nieprawdą jest, że cokolwiek przegraliśmy, ponieważ negocjacje jeszcze trwają. Po drugie, w umowie koalicyjnej zostało wpisanych bardzo wiele elementów naszego programu” – tak w Porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Szejna komentował doniesienia dotyczące podziału stanowisk w koalicji Lewicy, Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej. Poseł Lewicy skrytykował też działania prezydenta ws. powierzenia misji utworzenia rządu premierowi Morawieckiemu. "Prezydent Duda jest politykiem, który nadal jest na smyczy Jarosława Kaczyńskiego" - stwierdził.

Szejna: Prezydent Duda jest politykiem, który nadal jest na smyczy Jarosława Kaczyńskiego

Na uwagę, że podobno Lewica ma nie otrzymać nawet resortu edukacji, odpowiedział: Chcę naprawdę powiedzieć, że nie tylko liczą się kwestie personalne. To jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że będziemy mieli bardzo liczną reprezentację wiceministrów.

Szejna przekonywał, że nowy rząd będzie realizował postulaty Lewicy w sprawie mieszkań. Jeden z bardzo ważnych warunków współpracy koalicyjnej to jest oczywiście naprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym po takiej destrukcji rządów PiS-u. Przez co? Przez budowę mieszkań własnościowych, mieszkań pod wynajem, mieszkań socjalnych i komunalnych - mówił.

Robert Mazurek dopytywał też co z postulatem Lewicy w sprawie skrócenia czasu pracy. Będziemy procedować (projekt w tej sprawie - przyp. RMF FM) - zaznaczył wiceprzewodniczący Lewicy. Złożyliśmy na pierwszym posiedzeniu Sejmu dwa projekty ustaw dotyczące dekryminalizacji aborcji - skasowanie artykułu 152 oraz liberalizacji - która jest trudniejszym zadaniem -podkreślił.

Później Szejna wyliczał postulaty, na których zależy Lewicy i które się znalazły w umowie koalicyjnej: Są zapisy dotyczące podwyżek dla nauczycieli, całej sfery budżetowej, sędziów. Druga kwestia: są zapisy o remontowaniu pustostanów, są o zintegrowanym bilecie, są dotyczące polityki społecznej - zaznaczył.

Szejna o próbie stworzenia rządu przez PiS: Makabryczna groteska z Morawieckim w roli głównej

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Andrzej Szejna został zapytany o kwestię religii w szkołach. KO chciała, by odbywała się ona na pierwszej lub ostatniej lekcji, Trzecia Droga chciała "wprowadzenia obowiązkowych lekcji z etyki lub filozofii oraz zwiększenie udziału wspólnot szkolnych w decydowaniu o wymiarze i sposobie realizacji lekcji religii na ich terenie", a Lewica całkowitego wyprowadzenie religii ze szkół. Który postulat zwycięży w rządzie Donalda Tuska?

Jeśli chodzi o politykę rządu Donalda Tuska, to usłyszymy jego expose i będziemy wiedzieć więcej. Jeśli chodzi o religię, będziemy wokół naszych projektów zbierać większość w Sejmie i stoimy na stanowisku, że religia nie powinna odbywać się w szkole - powiedział poseł Lewicy przyznając, że ta sprawa nie została uzgodniona między koalicjantami. Jego zdaniem wszystko będzie jasne dopiero w trakcie głosowań w Sejmie nad konkretnymi sprawami. Będziemy mieli "sprawdzam" podczas głosowań w Sejmie - dodał. Co Lewica uzyskała, okaże się w trakcie rządzenia i jakie projekty przeprowadzimy, a nie (na podstawie tego - przyp. RMF FM) co zostało zapisane w jakiejś umowie - wyjaśniał kulisy negocjacji liderów partii opozycyjnych.

To jest trochę tak, jak powiedział słusznie w RMF FM Włodzimierz Czarzasty, że wiele postulatów będzie trudno zrealizować, jeżeli koalicjanci się na to nie zgodzą, a jeżeli wyborcy chcą, żeby były realizowane, takie jak religia, jak pełne prawo do aborcji do 12. tygodnia, jak podwyżka płacy minimalnej, to trzeba głosować na Lewicę - powiedział wprost Szejna.

Zapytany, czy fakt, że Partia Razem nie wchodzi do rządu, utrudni pracę koalicji, Szejna powiedział, że politycy i polityczki Razem zobowiązali się, że będą w "naszej lewicowej grupie w klubie parlamentarnym, lojalni wobec naszych decyzji. Trzymam ich za słowo i nigdy się nie zawiodłem".

W sprawie powołania nowego rządu, Szejna krytycznie ocenił decyzje prezydenta Dudy z ostatnich tygodni. Nie stworzyliśmy jeszcze koalicyjnego rządu, bo uniemożliwia nam to pan prezydent Andrzej Duda. Złośliwiec straszny. Robienie tej makabrycznej groteski z głównym aktorem Mateuszem Morawieckim... (...) Nie ma w tym logiki. Jest jeszcze zdrowy rozsądek i interes państwa polskiego (...) Prezydent Duda jest politykiem, który nadal jest na smyczy Jarosława Kaczyńskiego (...) Polityczna smycz, niestety, nie została poluzowana - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Andrzej Szejna zapowiedział, że Lewica poprze budowę elektrowni atomowej w Polsce. Potrzebny jest mix energetyczny, mamy wojnę w Ukrainie, kryzys energetyczny. Idzie w tym kierunku Komisja Europejska i Parlament Europejski. I to powinna być energetyka odnawialna i energetyka atomowa. Powinniśmy to poprzeć - powiedział.