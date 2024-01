Nie ma bezpiecznej Polski i Europy bez niepodległej Ukrainy. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby Ukraina utrzymała integralność i niepodległość - powiedział premier Donald Tusk w Kijowie. Szef polskiego rządu złożył hołd poległym w wojnie z Rosją przed murem pamięci bohaterów Ukrainy. Rozmawiał też z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem.

Premier Polski Donald Tusk i oraz Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Vladyslav Musiienko / PAP

Na pierwszym miejscu w rozmowach polsko-ukraińskich znalazły się kwestie dotyczące obronności. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, rozmawiano o możliwości wspólnych zakupów zbrojeniowych.

Prezydent Ukrainy mówił, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim wsparcia Ukrainy w obronie przed Rosją. Dziękował za "niezmienne wsparcie", pozwalające m.in. na zakupy sprzętu dla ukraińskiego wojska.

Rozmawialiśmy dzisiaj o możliwości dokonywania wspólnych zakupów uzbrojenia - wskazał.

Polska będzie gotowa produkować i wspierać Ukrainę sprzętem i ekwipunkiem - doprecyzował szef polskiego rządu. Będziemy szukali wspólnie finansowania i nie będziemy unikać zasad komercyjnych, jeśli chodzi o polskie dostawy na rzecz Ukrainy - zaznaczył Tusk. Jak stwierdził, dzięki temu będziemy wspólnie dbali o nasze bezpieczeństwo, ale także wspólne interesy.

Rozmowy, jak mówił Zełenski, dotyczyły także gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy zapowiedzianych przez państwa G7 i ew. porozumienia w tej sprawie między Ukrainą a Polską. To może by bardzo ambitne, ale to to, czego potrzebuje nasz naród - mówił.

Ukraiński prezydent zwracał też uwagę na sytuację na granicy, związaną z zawieszonymi protestami przewoźników. Solidarność z Ukrainą nie może być niszczona przez takie przeszkody, musimy rozwiązywać te problemy w sposób maksymalnie pragmatyczny - mówił Zełenski. Zaznaczył, że praca nad tym rozpocznie się w najbliższym czasie.

Tusk: Paweł Kowal pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy Ukrainy

Donald Tusk odnosił się z kolei do wsparcia dla Ukrainy, które zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych jest blokowane. To Ukraina płaci cenę krwi za wartości, które są fundamentem wolnego świata - oświadczył na konferencji prasowej.

Tusk przekonywał, że w jeśli tym krajom zależy na demokracji i prawach człowieka, muszą wspierać Ukrainę wszystkimi dostępnymi środkami.

Polska będzie robiła wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększyć szansę Ukrainy na zwycięstwo w tej wojnie; robimy to z pobudek moralnych, ale też mając na uwadze bezpieczeństwo państwa polskiego - dodał premier.

Przekazał też, że powołał pełnomocnika ds. odbudowy Ukrainy. Został nim poseł Paweł Kowal.

Tusk z wizytą w Kijowie: Jestem tu też po polskie bezpieczeństwo

Tusk przyjechał do ukraińskiej stolicy w godzinach porannych. W krótkiej rozmowie z dziennikarzami w Kijowie stwierdził, że przybył na Ukrainę, by rozwiązywać problemy, a nie je mnożyć.

Tu w Kijowie jestem też po polskie bezpieczeństwo. To nie jest wyłącznie sprawa Ukrainy - mówił Donald Tusk, dodając, że zależy mu na rozmowie w atmosferze przyjaźni.

Wizyta Tuska w Kijowie była zapowiadana od kilku dni; premier wspomniał o niej m.in. w wywiadzie dla trzech stacji telewizyjnych w piątek 12 stycznia. Wskazał wtedy, że wizyta w ukraińskiej stolicy będzie jednym z tematów rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, która odbyła się w zeszłym tygodniu.