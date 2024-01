Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister spraw zagranicznych, polityk PSL Władysław Teofil Bartoszewski. Porozmawiamy z nim między innymi o tym, czy MSZ potrzebuje aż siedmiu wiceministrów, bo obecnie tylu zastępców ma Radosław Sikorski. Czym w resorcie zajmuje się wiceminister Bartoszewski?

Władysław Teofil Bartoszewski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Polityka PSL zapytamy też, czy rząd Donalda Tuska będzie kontynuował starania swych poprzedników o uzyskanie reparacji od Niemiec, a także o to czy minister sprawiedliwości Adam Bodnar powinien przychylić się do apelu prezydenta Andrzeja Dudy i zwolnić z więzienia skazanych za nadużywanie władzy byłych szefów CBA: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Na poniedziałkową rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, na interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!