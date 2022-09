"To nie był alkotwitt, jest to wpis niefortunny, ale nie będzie miał żadnego poważniejszego wpływu na losy świata i losy Polski" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, pytany o wpis Radosława Sikorskiego, który po informacjach o uszkodzeniu gazociągów Nord Stream dziękował Stanom Zjednoczonym, co wykorzystała m.in. rosyjska propaganda. Witczak podkreślił, że "nie zna drugiego tak antykremlowskiego polityka jak Radosław Sikorski". "Jego pasją było przestrzeganie przed złymi relacjami różnych państw z Rosją" - mówił.

Zapytany o możliwą karę ze strony Platformy Obywatelskiej, Witczak stwierdził, że sprawa "została wyjaśniona przez samego Radosława Sikorskiego", który powiedział, że była to jego "własna prywatna opinia". Poseł KO zaznaczył jednak, że polityk nie powinien "takich dwuznacznych czy sarkastycznych wpisów realizować". Wpis Radosława Sikorskiego, już skasowany / Zrzut ekranu Robert Mazurek zapytał także o to, czy Sikorski zostanie ministrem w ewentualnym rządzie PO. Witczak powiedział, że partia nie zajmuje się teraz podziałem stanowisk, ale obecny europoseł "ma kompetencje, żeby być ministrem spraw zagranicznych". Robert Mazurek zapytał także Mariusza Witczaka, bliskiego współpracownika Grzegorza Schetyny, czy strategia PO, by brać młodych polityków na listy jest sposobem na "wygryzienie" byłego lidera PO. Grzegorz Schetyna jest bardzo doświadczonym politykiem, a Donald Tusk ceni sobie mądrość i doświadczonych polityków - powiedział. Witczak podkreślił, że partia bardzo poważnie traktuje włączanie ludzi młodych do polityki. Uczyniliśmy to w 2019 roku, bardzo dużo młodych posłów i posłanek znalazło się wtedy w Sejmie. Dzisiaj naprawdę warto zrobić wszystko, by włączyć młode pokolenie do polityki - mówił. Dodał jednak, że musi być "jak u Asnyka - zachowana proporcja między tradycją i mądrością, a młodością". Opracowanie: Adam Zygiel , Marta Rawicz