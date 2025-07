"Nie wiem, jakie będą moje dalsze losy. Nie wiem, czy się tego dowiem jutro. Nie znajdzie pan w tym rządzie wiceministra, który jest pewien tego, że zostanie albo nie zostanie" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, odnosząc się do kwestii rekonstrukcji rządu Donalda Tuska. Poseł partii marszałka Sejmu Szymona Hołowni, Polski 2050, podkreślił, że skupia się na swoich obowiązkach. "Żebyśmy mieli ułatwienia w dostępie do internetu, żeby zrobić wreszcie w Polsce sms do 112. To mi spędza sen z powiek" - dodał.