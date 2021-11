"Może być ciągle gorzej. Białoruś może wypuścić bandytów z więzień. Łukaszenka jest zdesperowany" – tak o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Witold Waszczykowski. "Może następnie rzucić na granicę przemytników narkotyków" – dodawał eurodeputowany i były minister spraw zagranicznych.

Witold Waszczykowski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Gość Roberta Mazurka podkreślił, że zagraniczna ofensywa premiera Morawieckiego i prezydenta Dudy jest uzasadniona.

"Mamy niezwykle groźny kryzys wywołany przez Łukaszenkę, ale ten scenariusz jest narysowany, naszkicowany w Moskwie" - mówił.

Co nam to dało?

"Przede wszystkim informację o tym, co się dzieje. Mamy ciągle fałszywe informacje, że tam jest kryzys humanitarny, polska nie pomaga itd. Media zwracają na to uwagę, jak wychodzi premier Morawiecki z Johnsonem przed Downing Street. Media to pokazują i zaczynają opisywać o co chodzi, po co Boris Johnson wyszedł, kogo przywitał, o co chodzi, i we wszystkich mediach jest informacja na ten temat. Informacja, że mamy kryzys, polityczną wojnę hybrydową wywołaną przez Łukaszekę na scenariuszu napisanym przez Putina" - dodawał.

Waszczykowski pytany o dalsze kroki rządu w sprawie kryzysu na granicy, odpowiedział, że "nie ma deficytów, żeby ugodzić Łukaszenkę w UE".

"Są olbrzymie możliwości sankcyjne. Można uciąć mu eksport różnych towarów, np. nawozów potasowych, na których zarabia na Europie Zachodniej. Można go wyrzucić z organizacji międzynarodowych, z różnych wydarzeń kulturalnych" - zaznaczył.

Waszczykowski: Należy się spodziewać dalszego zastraszania Ukrainy

Należy się spodziewać dalszego zastraszania Ukrainy. Putinowi nie opłaca się wielka operacja, która będzie kosztowna - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Witold Waszczykowski. Jak dodawał, eurodeputowany i były minister spraw zagranicznych, Putin dąży do anty-Majdanu.

"To taki skrót myślowy. (On dąży) do tego, żeby społeczeństwo odwróciło się od reform, od Zachodu. On musi to robić, irytując społeczeństwo i podnosić koszty funkcjonowania obecnego rządu na Ukrainie" - zaznaczał gość Roberta Mazurka.

"Należy spodziewać się wymuszania, żeby Ukraińcy wydawali olbrzymie pieniądze na struktury siłowe bezpieczeństwa, a nie wydawali tych pieniędzy na reformy" - podkreślił.