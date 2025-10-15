3+ - tak Waldemar Żurek w Porannej rozmowie w RMF FM ocenił przywracanie praworządności dwa lata po wyborach, które dały władze koalicji 15 października. „Były dwie różne wizje. Pierwsza wizja mojego poprzednika, który rozpoczął w bardzo trudnym momencie. Udało się złapać byka za rogi, jeśli chodzi o prokuraturę, ale to był początek drogi (…). W prokuraturze bardzo dużo się zmienia, ale to jest instytucja ogromna” - zaznaczył.

Wideo youtube

Było przekonanie, że wybory prezydenckie otworzą nam bramę szerzej i będziemy mogli już być po kilku ustawach. Myślę, że tak by było, ale nie jest - stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

Żurek stwierdził też, że w prokuraturze sporo się zmienia. Ale to jest instytucja ogromna - podkreślił. Komisja bardzo intensywnie pracuje nad zmianą ustawy o prokuraturze, ale ja chciałbym przysiąść nad regulaminem prokuratury - dodał.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy

Ankieta Czy Waldemar Żurek przywróci wiarę w sądy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy Waldemar Żurek przywróci wiarę w sądy? Tak 39% Nie 59% Nie mam zdania 2%

głosów: 783

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!