"Dzięki temu, że Hanna Gronkiewicz-Waltz rządziła Warszawą, Warszawa zmieniła się nie do poznana na plus" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Rafał Trzaskowski, polityk Platformy Obywatelskiej i kandydat na prezydenta stolicy. "Oceniam 12 lat Hanny Gronkiewicz-Waltz pozytywnie, bo widzę jak zmieniło się moje miasto na plus, natomiast nie bagatelizuję afery reprywatyzacyjnej" - dodał gość Roberta Mazurka.

W studiu RMF FM Rafał Trzaskowski przyznał, że w tym tygodniu ma "kilka wspólnych wystąpień z Barbarą Nowacką", która dołączyła do Koalicji Obywatelskiej. Polityk wyjaśnił, że Barbara Nowacka "to znak, że koalicja się rozszerza, że jest w stanie sięgnąć po nowych polityków, którzy bardzo dobrze się kojarzą (...). Politycy opozycji rozumieją, że trzeba się konsolidować, po to, żeby Koalicja Obywatelska była jak najmocniejsza, i żeby wygrać z PiS" - mówił Trzaskowski.



Wymienił też punkty w swoim programie dla Warszawy: "Dopłaty do zajęć dodatkowych dla uczniów, tanie mieszkania na wynajem dla ludzi, których nie stać na to, żeby wziąć kredyt, opieka nad seniorami z bardzo konkretnymi propozycjami (...), na przykład z ciekawym planem budowania wind w blokach, w których tych wind nie ma". I tak mógłbym wymieniać kilkanaście propozycji - stwierdził w RMF FM.

80 proc. warszawiaków komunikację miejską ocenia bardzo pozytywnie - mówił polityk PO w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM. Kandydat na prezydenta stolicy przypomniał, że "Warszawa za rządów PiS-u cierpiała na kompletną zapaść infrastrukturalną". Podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie nie działo się nic. Nie było żłobków, a przedszkola były likwidowane - dodał Trzaskowski.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej pytany był też o tzw. wyprawkę, czyli program 300 plus. Programy, które wyrównują szanse, powinny być utrzymane - zadeklarował nasz gość i dodał, że "my w Warszawie będziemy mieli bardziej ambitny program".

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry, dziś moim i państwa gościem jest Rafał Trzaskowski, polityk PO i kandydat tej partii na prezydenta Warszawy.

Rafał Trzaskowski, PO: Kandydat Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.

No teraz Koalicji Obywatelskiej, ale jest pan w gabinecie cieni PO, nie pomyliłem się specjalnie.

Wczoraj zastąpił mnie Andrzej Halicki.

A to się pomyliłem, ale nadal jest pan posłem PO?

Oczywiście, że tak.

Posłem z Krakowa, ale kandydatem na prezydenta Warszawy, ale takie rzeczy to nie novum. Dlaczego teraz będzie pan się coraz częściej pokazywał w towarzystwie Barbary Nowackiej, a nie Pawła Rabieja? Raz widziałem pana ostatnio z Pawłem Rabiejem, ale też w szerszym entourage’u byliście z panią Nowacką na tzw. patelni warszawskiej.

Wielokrotnie się pojawiałem z Pawłem Rabiejem, natomiast rzeczywiście teraz w tym tygodniu mamy kilka wspólnych wystąpień z Barbarą Nowacką, później Barbara Nowacka jedzie w Polskę. Z Pawłem Rabiejem jeszcze na pewno wystąpimy wspólnie na kilku konferencjach, na których szczególnie zależy mojemu partnerowi w Koalicji Obywatelskiej, czyli Nowoczesnej.

No dobrze, ale jemu zależy - bo rozumiem, że on po to zrezygnował z kandydowania - żeby razem pójść, a pan go teraz tak spycha: "Idź pan w cień".

Nie, nie jest tak, tylko że rozmawialiśmy z warszawiakami i postanowiliśmy...

A oni nie chcą dwóch...?

...i postanowiliśmy podzielić się obowiązkami, dlatego że jest taka duża liczba spotkań, taka duża liczba tematów, do których trzeba się odnieść, że nie zawsze jesteśmy razem. Czasami ja jestem w jednym miejscu, a Paweł Rabiej spotyka się z kimś innym, albo Paweł Rabiej odnosi się do innej kwestii. I jest to całkowicie naturalne.

A Barbara Nowacka - nowa twarz lewicy tym razem, nowy transfer PO - to co z kolei? To jest taki ukłon w stronę wyborców lewicowych?

To jest, po pierwsze, znak, że Koalicja Obywatelska się rozszerza, że jest w stanie sięgnąć po nowych polityków, którzy bardzo dobrze się kojarzą, którzy wnoszą wrażliwość społeczną do Koalicji...

Nawet takich jak Nowacka, którzy mówili, że nie ma żadnej różnicy miedzy PiS-em a Platformą? Jeszcze rok temu tak mówiła.

Na polityków, którzy wprowadzają nowe punkty do programu. Natomiast to bardzo dobrze - przecież pamięta pan, że Nowoczesna też krytykowała PO - to dobrze, że w tej chwili politycy opozycji rozumieją, że trzeba się konsolidować po to, żeby Koalicja była jak najmocniejsza, i po to by wygrać z PiS-em.

Panie pośle, czy pan wie, jak się nazywa prezydent Warszawy?

Tak - Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wymienił pan to nazwisko, to jest niesłychanie rzadkie. Tak przysłuchuję się naprawdę pańskiej kampanii wyborczej, pan w ogóle nie wspomina, że Hanna Gronkiewicz-Waltz to prezydent Warszawy. A pamięta pan z jakiej partii jest Hanna Gronkiewicz-Waltz?

Wczoraj tweet był właśnie oddający cześć tym 12 latom, bo mówiłem jasno, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, i porównywałem dorobek Hanny Gronkiewicz-Waltz i PO do tego, jaki był dorobek PiS-u w Warszawie, kiedy PiS rządził w Warszawie, i jasno o Hannie Gronkiewicz-Waltz...

Jasne, trzy kadencje rzeczywiście.

No tak, ale porównał pan liczbę, prawda? 200 mieszkań komunalnych za PiS-u, 20 tysięcy za rządów PO, 0 żłobków za rządów PiS-u, 37 - za rządów PO.

Tak, tak, nie no w ogóle, że Hanna Gronkiewicz-Waltz... Skoro w takim razie...

Te liczby, te porównania są rzeczywiście dosyć porażające, co tylko świadczy o wiarygodności PiS.

Tym bardziej poraża mnie, że tak bardzo się pan wstydzi i chowa swoje afiliacje z Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Ale ja się wcale tego nie wstydzę.

Ale skoro tak dobrym prezydentem była Hanna Gronkiewicz-Waltz, to powinien pan wszędzie z nią ręka w rękę chodzić, mówić, że będzie jej wiernym następcą, mówić, że Warszawa będzie się tak samo rozwijała, tylko bardziej.

Panie redaktorze, ale pan chce się skupić na tym, żeby dobierać mi osoby, które wystąpią na konferencjach prasowych, a ja mówię jasno...

W najmniejszym stopniu. Ja się tylko zastanawiam, dlaczego wstydzi się pan związków z Hanną Gronkiewicz-Waltz?

Ja się nie wstydzę ani Barbary Nowackiej, ani Pawła Rabieja, ani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wszystkich ich bardzo cenię. Natomiast naturalnym jest, że kandydat na prezydenta najczęściej występuje sam. Czasami prezentuje kandydatów na radnych koalicji, czasami swoich współpracowników. Ale wracając do pytania...

Nie, zawsze tak jest, że jak się ma np. kogoś, kto ciebie, drogi kandydacie, mnie, droga kandydatko popiera, to ja idę sobie i robię sobie zdjęcie. Tak było w 1989 roku, kiedy każdy miał zdjęcie z Wałęsą, ale tak jest i teraz. Na przykład pański konkurent Patryk Jaki cieszy się, że popiera go pański ojciec polityczny - Jacek Saryusz-Wolski.

Ale panie redaktorze, ja jestem politykiem samodzielnym i w tej chwili, jeżeli walczę o urząd prezydenta miasta stołecznego, niepotrzebne mi jest to, żeby występować na zdjęciach z członkami swojej partii cały czas, tylko mówić o przyszłości i prezentować program. Ale ja wrócę do tego pytania. Dzięki temu, że Hanna Gronkiewicz-Waltz rządziła Warszawą, Warszawa zmieniła się nie do poznania pozytywnie, na plus.

Jak pan ocenia jej trzy kadencje?

Tak jak warszawiacy: 60 procent warszawiaków ocenia kadencję Hanny Gronkiewicz-Waltz pozytywnie, z problemem afery reprywatyzacyjnej.

To jest taki drobny problem.

Nie, to jest bardzo poważny problem.

Wszystko jest świetnie.

Ale panie redaktorze, nikt nie powiedział, że jest świetnie. Większość warszawiaków...

Ale ja pytam o pana ocenę.

Ja, jak większość warszawiaków, oceniam Hannę Gronkiewicz-Waltz pozytywnie, bo widzę jak zmieniło się moje miasto na plus.

"Patryk Jaki approved this message" - że się tak wyrażę.

Natomiast nie bagatelizuję afery reprywatyzacyjnej.

Panie ministrze, ja mam takie wrażenie, że jedno jest pewne. Pan obiecuje dokładnie to samo, co pan obiecywał przez lata, co Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecywała przez lata.

Nie to samo.

To ja panu powiem.

Proszę.

2006 rok: Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecuje metro na Białołękę. Mało tego, trzy linie do 2014 roku. Rok 2018: Rafał Trzaskowski obiecuje metro na Białołękę. Obwodnica śródmiejska Warszawy: w 2007 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, że będzie już za 2 lata. Jest rok 2018, czyli 9 lat później, pan mówi: To sprawa niesłychanie istotna. Simfonia Varsovia: W 2010 roku, kiedy pan brał udział w kampanii Hanny Gronkiewicz-Waltz i w 2014, kiedy pan był szefem jej sztabu mówiliście, że będzie na Pradze, teraz pan mówi, że będzie, ale dopiero w 2024 roku. Plac Defilad - mówi pan dokładnie to samo. To jest takie poczucie, że trzy razy obiecywaliśmy to, to za czwartym razem też się uda. Nieużywane obietnice zawsze się przydadzą.

Więc tak, jasno mówimy, że trzeba dokończyć fazę infrastrukturalną, zaraz do tego wrócę.



Wkrótce pełny tekst rozmowy.