Siemoniak zapewnił, że wygranie wyborów przez PO nie będzie oznaczać likwidacji 500 plus. Nie skasujemy absolutnie 500 plus - podkreślił. Nie nazywałbym tego nigdy rozrzucaniem pieniędzy z helikoptera. Przeczytałem wywiad Izabeli Leszczyny i bardzo wyraźnie mówi, że oczywiście 500 plus poprawia życie polskich rodzin, ale nie może być jedynym elementem polityki społecznej - dodał polityk PO.

Donald Tusk przeciął te wątpliwości w Wałbrzychu, słyszałem to na własne uszy, gdy powiedział, że 500 plus poprawiło życie polskich rodzin. Nie mamy w klubie wahań, że jest to program potrzebny, konieczny i nie ma mowy o jego likwidacji - potwierdził Siemoniak.

Wiceszef PO pytany był też o gigantyczne ceny paliw. Jest bardzo drogo. Zawsze zwracam uwagę na ceny na pylonach, a te ostatnie tygodnie, gdy ceny zmieniały się w oczach, były absolutnie zatrważające - powiedział.

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o rok 2014 i koniec rządów Donalda Tuska, gdy za przeciętną pensję można było kupić mniej paliwa niż dzisiaj. Jest coś takiego jak powszechne odczucie. Nikogo nie pocieszy to, że w 2014 roku można było kupić mniej czy więcej litrów. To jest jałowe poszukiwanie, liczy się odbiór ludzi teraz i to, że ceny w ciągu kilku miesięcy poszybowały - mówił gość RMF FM.

Siemoniak popiera decyzję rady Warszawy o nadaniu honorowego obywatelstwa Hannie Gronkiewicz-Waltz. Sądzę, że element szacunku do poprzedników, nieobecny prawie w polskiej polityce, jest bardzo ważny - podkreślił. Jestem za ulicą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, absolutnie mu się należy - dodał.

Hanna Gronkiewicz-Waltz była bardzo dobrym prezydentem Warszawy, zmieniła miasto w ciągu 12 lat. Oczywiście każdy, kto coś robi, ma jakieś wpadki, gorsze dni. Miasto się zmieniło, infrastruktura. Z łatwością wyrzucamy wszelkie autorytety do kosza - mówił Siemoniak.