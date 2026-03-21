21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. To wyjątkowa okazja, by zwrócić uwagę na potrzeby, prawa i codzienne życie osób z zespołem Downa oraz ich rodzin. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tego dnia są kolorowe, nie do pary skarpetki. Skąd wzięła się ta tradycja?

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa; jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tego dnia są kolorowe, nie do pary skarpetki (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W tym dniu organizowane są akcje edukacyjne, warsztaty i wydarzenia mające na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz wsparcie dla osób z trisomią 21 i ich rodzin.

Dlaczego skarpetki nie do pary?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego właśnie skarpetki nie do pary stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa. Odpowiedź jest prosta: chromosomy, które są odpowiedzialne za zespół Downa, swoim kształtem przypominają właśnie skarpetki.

Osoby z zespołem Downa mają dodatkowy, trzeci chromosom 21. pary, co określa się mianem trisomii 21. Kolorowe, niepasujące do siebie skarpetki mają symbolizować różnorodność i wyjątkowość każdej osoby.

Co to jest Dzień Kolorowej Skarpetki?

Dzień Kolorowej Skarpetki to nieformalna nazwa Światowego Dnia Zespołu Downa, która podkreśla radosny i pozytywny wymiar tego święta. W tym dniu wiele osób na całym świecie zakłada dwie różne, kolorowe skarpetki, by okazać wsparcie i solidarność z osobami z zespołem Downa.

To prosty gest, który ma ogromne znaczenie - pomaga przełamywać stereotypy i budować społeczną akceptację.

Światowy Dzień Zespołu Downa - jak obchodzić?

Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa mogą przybierać różne formy, przy czym bez wątpienia najważniejsze jest okazanie wsparcia i zrozumienia.

W szkołach, przedszkolach i miejscach pracy organizowane są akcje edukacyjne, warsztaty i spotkania z osobami z zespołem Downa oraz ich rodzinami. W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia w kolorowych skarpetkach z hasztagami #DzieńKolorowejSkarpetki czy #DzieńDowna.

Warto także wziąć udział w lokalnych wydarzeniach lub wesprzeć organizacje działające na rzecz osób z zespołem Downa.

Światowy Dzień Zespołu Downa - dlaczego jest ważny?

Światowy Dzień Zespołu Downa to nie tylko święto dzieci i dorosłych z trisomią 21, ale także okazja do rozmowy o ich prawach, możliwościach i wyzwaniach. To dzień, w którym przypominamy, że każdy zasługuje na szacunek, akceptację i równe szanse.

Kolorowe skarpetki są tylko symbolem - prawdziwa zmiana zaczyna się od otwartości i empatii na co dzień.