"Nie widzę powodu, dla którego Konrad Szymański powinien stracić swoje stanowisko" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka. Wczoraj w naszym programie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta wskazywał, że po środowym wyroku TSUE to właśnie minister ds. UE Konrad Szymański powinien zostać zdymisjonowany.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM / Mateusz Marek / PAP

Robimy swoje jeśli chodzi o politykę związaną z relacjami z UE. Oceniam, że mimo trudności jednak idziemy w dobrze wyznaczonym kierunku, nie widzę powodu, żeby jakikolwiek minister odpowiadający za tę politykę miał stracić stanowisko. Nie wyobrażam sobie, żeby w tej sprawie ulegać presji"- zapewniała w rozmowie z Robertem Mazurkiem Mirosława Stachowiak-Różecka.

Robert Mazurek dopytywał posłankę PiS o wypowiedź ministra sprawiedliwości, który komentując wyrok TSUE, stwierdził, że to premier popełnił historyczny błąd. Trzeba zrozumieć pana Zbigniewa Ziobro, który buduje konsekwentnie swoją frakcję. Oceniam, że stwierdził, że w elektoracie wątpiącym w sens współpracy i bycia w UE jest jakiś potencjał, stąd takie emocjonalne opowieści o tym, że źle te relacje z UE budujemy - oceniła Stachowiak-Różecka.

W polityce chodzi głównie o kompromis i porozumiewanie się, a nie pokazywanie, kto rządzi, a już na pewno nie o dyskusje na ten temat liderów różnych frakcji w mediach. Rozmawiamy za pośrednictwem mediów i briefingów - myślę, że to nie jest dobry kierunek. Nie warto takich dyskusji prowadzić medialnie - to apel do ministra Ziobry - mówiła posłanka PiS. Uważam, że najlepszym projektem jest ten, który nazywamy Zjednoczoną Prawicą - podkreślała.

Padło też pytanie o Polski Ład. Nie wiem, czy straciłam na Polskim Ładzie, sądzę, że będę to widzieć bardzo wyraźnie przy rocznym rozliczeniu PIT-u - mówiła posłanka PiS. Dopytywana przez Roberta Mazurka o nazwiska ministra finansów i wiceministra finansów (Tadeusza Kościńskiego i Jana Sarnowskiego), którzy stracili stanowisko w związku z zamieszaniem z Polskim Ładem, Stachowiak-Różecka przyznała: "Nie pamiętam w tej chwili. Czuję się taka zaskoczona. Co mam powiedzieć?". I dodała, że liczy na to, iż nowy szef resortu finansów zostanie powołany szybko.

