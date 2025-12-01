"Prace domowe w postaci, jak było to przed rozporządzeniem, na pewno nie wrócą" - przyznała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer. Wiceszefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie ma sensu oceniać prac domowych w sytuacji, gdy to rodzice często odrabiają je za dzieci.

Wideo youtube

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiadało, że rok po zniesieniu prac domowych w szkołach podstawowych przyjdzie czas na ewaluację i korektę. Z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że zdecydowana większość nauczycieli uważa, iż prace domowe powinny zostać przywrócone.

Wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer przyznała jednak w Porannej rozmowie w RMF FM, że "prace domowe w postaci, jak było to przed rozporządzaniem, na pewno nie wrócą". Nikt nie będzie już budował wieczorem karmnika dla ptaków, jak to było przed rozporządzeniem - dodała.

Rozmówczyni Tomasza Terlikowski stwierdziła, że zmiany nie sprawiły, iż spadły kompetencje uczniów czy poziom egzaminów końcowych. Zaznaczyła, że nie ma sensu oceniać prac domowych w sytuacji, gdy to rodzice często odrabiają je za dzieci.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.

/ Jakub Rutka / RMF FM

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla się Wam formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.