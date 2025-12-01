"Prace domowe w postaci, jak było to przed rozporządzeniem, na pewno nie wrócą" - przyznała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer. Wiceszefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie ma sensu oceniać prac domowych w sytuacji, gdy to rodzice często odrabiają je za dzieci.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiadało, że rok po zniesieniu prac domowych w szkołach podstawowych przyjdzie czas na ewaluację i korektę. Z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że zdecydowana większość nauczycieli uważa, iż prace domowe powinny zostać przywrócone.
Wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer przyznała jednak w Porannej rozmowie w RMF FM, że "prace domowe w postaci, jak było to przed rozporządzaniem, na pewno nie wrócą". Nikt nie będzie już budował wieczorem karmnika dla ptaków, jak to było przed rozporządzeniem - dodała.
Rozmówczyni Tomasza Terlikowski stwierdziła, że zmiany nie sprawiły, iż spadły kompetencje uczniów czy poziom egzaminów końcowych. Zaznaczyła, że nie ma sensu oceniać prac domowych w sytuacji, gdy to rodzice często odrabiają je za dzieci.
