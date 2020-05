"Władysław Kosiniak-Kamysz jest kandydatem Koalicji Polskiej, pójdzie na wybory prezydenckie, jest najlepszym kandydatem i ma szanse je wygrać. (...) Jest duża szansa, że wygra z prezydentem Andrzejem Dudą" - ocenia w Porannej rozmowie w RMF FM Władysław Teofil Bartoszewski. Poseł PSL-Koalicji Polskiej pytany, czy nie niepokoi go rosnąca popularność Szymona Hołowni, stwierdza: "Pan Hołownia jest osobą bez żadnego doświadczenia politycznego, publicznego; oczywiście jest bardzo znany medialnie, to pomaga w kreowaniu wizerunku".

Audio Władysław Teofil Bartoszewski w Porannej rozmowie w RMF FM. Posłuchaj! Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Czy Władysław Teofil Bartoszewski spodziewa się, że PO wymieni swoją kandydatkę na prezydenta? Trudno powiedzieć. (...) Myślę, że PO zrobiła krzywdę pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, wybierając ją jako kandydatkę, a następnie sugerując, że nie należy iść głosować; (...) To niespójny przekaz, który spowodował, że w sondażach Kidawa-Błońska wyszła przerażająco.



Gość Roberta Mazurka komentuje również niepowodzenie w przeciągnięciu Jarosława Gowina do Koalicji Polskiej: Jest takie powiedzenie w Anglii - nic się nie kończy, dopóki gruba pani nie zaśpiewa. (...) Tutaj nikt nie śpiewał. Rozmaite były spekulacje, wyszło jak wyszło, pan Gowin zdecydował się pozostać w obozie Zjednoczonej Prawicy.

Władysław Teofil Bartoszewski w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dukaczewski /RMF FM

Bartoszewski: Sasin? Sympatyczny człowiek, ale robi straszne rzeczy

Pan Sasin jest sympatycznym człowiekiem, ale niestety robi straszne rzeczy - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Władysław Teofil Bartoszewski. Poseł PSL-Koalicji Polskiej podkreślał, że "to, co się stało w przygotowaniem tego pakietu wyborczego (...) to jest kryminał". Według niego "Zjednoczona Prawica doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bo było to tematem narad przy ulicy Nowogrodzkiej w sobotę (w siedzibie PiS - red.)".

Nie jestem zwolennikiem Trybunału Stanu (dla polityków PiS - red.) - stwierdził Bartoszewski. TS działa dokładnie 100 lat. I w ciągu tych stu lat udało się TS skutecznie skazać dwie osoby, i to za nielegalny handel alkoholem. Nie mam zaufania do tego typu organu - dodał gość RMF FM.