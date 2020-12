„Te ponad 10 milionów głosów w drugiej turze pokazywało, jaka wielka jest przestrzeń polityczna dla Rafała Trzaskowskiego i projektu, o którym mówił. Tego projektu dzisiaj nie ma, on nie funkcjonuje tak, jak funkcjonował w kampanii, nie przekształcił się w konstrukcję polityczną, która jest obecna na politycznej scenie” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM o ruchu Rafała Trzaskowskiego Grzegorz Schetyna.

Oczywiście, że nie (był błędem przyp. RMF FM). Był na tamten czas 2016 roku skuteczną próbą integrowania opozycji. Pamiętajmy, że dominowała wtedy w parlamencie Nowoczesna, że Komitet Obrony Demokracji był bardzo obecny. My to wszystko próbowaliśmy i skutecznie integrowaliśmy. Dzisiaj partia Nowoczesna nie jest w parlamencie, jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, a KOD nie jest obecny w polskim życiu politycznym - tak na pytanie o to, czy pomysł na stworzenie strategii totalnej pozycji był błędem odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna.



POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z GRZEGORZEM SCHETYNĄ

Zapowiedź Borysa Budki o końcu totalnej opozycji skomentował tak: Każdy przewodniczący powinien szukać swojej własnej drogi.



Były szef PO był dopytywany o to, czy nie czuje się wypychany ze swojej partii. Nie, nie mam takiego wrażenia i nie mam takiego odczucia. Mam poglądy, otwarcie o nich mówię (...). Platforma Obywatelska jest własnością nas wszystkich - członków, założycieli, a przede wszystkim wyborców - stwierdził.

Co z ulicą Lecha Kaczyńskiego w Warszawie?

Na antenie RMF FM Grzegorz Schetyna odniósł się również do pomysłu stworzenia ulicy Lecha Kaczyńskiego w stolicy. Mówił prezydent Trzaskowski, że nie chce wprowadzać tego tematu w czasie kampanii wyborczej. Teraz jest czas po kampanii wyborczej, to jest decyzja rady miasta i oczywiście inicjatywy Rafała Trzaskowskiego, decyzja jest w jego rękach - mówił polityk i dodał: Ja uważam - mówiłem o tym zresztą publicznie i zdania nie zmienię - że taka ulica powinna powstać. Ta nazwa powinna zostać przypisana do którejś z powstających ulic w Warszawie. Nie jestem mieszkańcem Warszawy, więc to jest moje zdanie.

"Zaszczepię się przeciwko koronawirusowi"

Zawsze trzeba zacząć od konkretnego kandydata czy kandydatki. Jeżeli będą tacy kandydaci w wyborze RPO, czy prezesa IPN-u, sprawa jest otwarta. Nie można powiedzieć ‘nie, bo nie, nie będziemy ustalać’ - powiedział Grzegorz Schetyna w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM, zapytany, czy jest możliwy wspólny kandydat PO, PSL-u i PiS-u na RPO i prezesa IPN.

Schetyna zastrzegł jednak, że najpierw PiS musi przedstawić nazwiska potencjalnych kandydatów. Każdy, kto będzie chciał umawiać się z PiS-em i dzielić stanowiska uważając, że dysponuje wpływem na większość parlamentarną, to przestrzeli - mówił były przewodniczący PO.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa także o to, czy zaszczepi się przeciwko koronawirusowi. Zaszczepię się przeciwko koronawirusowi. Szczepię się na grypę od wielu lat. Robię to zawsze. Uważam, że trzeba się szczepić, trzeba też pokazać, że to jest bardzo ważny i skuteczny środek do walki z pandemią. W Polsce nie ma powszechnej akceptacji dla tego procesu, więc uważam, że każda deklaracja osoby publicznej jest ważna - odpowiedział Schetyna.