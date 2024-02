Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Porozmawiamy m.in. o przyszłości unijnych projektów proekologicznych. Czy UE powinna wycofać się z Zielonego Ładu, przeciwko któremu od kilku tygodni protestują między innymi polscy rolnicy? A co z projektami na rzecz poprawy jakości powietrza?

Ryszard Petru / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta (Polska 2050) poinformował kilka dni temu o pracach, które jego resort prowadzi w sprawie opłat dla posiadaczy aut spalinowych. Czy Polska powinna renegocjować Krajowy Plan Odbudowy, w którym rząd Mateusza Morawieckiego zobowiązał się właśnie do wprowadzenia tego typu daniny?

Polityka Polski 2050 zapytamy także o kwietniowe wybory samorządowe. Czy Polska 2050 poprze kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w Warszawie?

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy jak zwykle tuż po 8.00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, na interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!