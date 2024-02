"Zdolności koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie są bliskie zeru. Na poziomie wielu samorządów nie wygląda to dużo lepiej" - mówił w Radiu RMF24 prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. "Jeśli tego deficytu PiS nie zrekompensuje sobie, to z poparcia rzędu 25-30 proc. poza możliwością utrzymania partii przy życiu, nie będą wynikały zdolności rozwojowe" - ocenił. Porównał też sytuację lidera Prawa i Sprawiedliwości i lewicowego premiera Słowacji Roberta Fico.

Prof. Rafał Chwedoruk / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

O ile nie dojdzie do jakiś tektonicznych wstrząsów na prawicy, podziału w stylu lat 90., to Prawo i Sprawiedliwość dysponuje zasobami materialnymi i doświadczeniem politycznym i sprofesjonalizowanym aparatem, który pozwala utrzymać elektorat przy sobie - mówił w Radiu RMF24 prof. Rafał Chwedoruk. Jednocześnie zauważył, że z tej sytuacji niewiele będzie wynikało.



Jarosław Kaczyński to nie Robert Fico. Lewicowy premier Słowacji mógł sobie dobierać koalicjantów po wyborach, mimo że jest to partia, która z niegdysiejszych ponad 40 proc. w dwie kadencje zmniejszyła się do ponad 20 proc., ale dysponuje bardzo szeroką zdolnością koalicyjną w tamtejszym Sejmie - tłumaczył gość Piotra Salaka.

Piotr Salak pytał swojego gościa także o ostatnie sondaże, które pokazują przewagę Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością. Myślę, że mamy do czynienia ze zjawiskiem trwałym. Nie chodzi w tym być może o to, że Platforma Obywatelska powróci do swoich poziomów poparcia ze złotych lat tej formacji - mówił prof. Rafał Chwedoruk. Będziemy obserwowali w miarę wyrównany wyścig, w którym partia Donalda Tuska będzie miała nieco większy potencjał na to, by zwiększać swoje poparcie - analizował politolog. Strategia obrana przez główną formację prawicy była strategią radykalizacji i bipolaryzacji. Taką, która dla wyborców wahających się jest z reguły trudną do przyjęcia. W polskich realiach taki wyborca najczęściej jest wyborcą dosyć umiarkowanym - dodał.