"Będę dziś głosował za tym, żeby pan minister Ziobro dalej został na stanowisku. Będziemy bronić jedności Zjednoczonej Prawicy. Taka jest cena polityczna. Musimy taką decyzję podjąć, żeby Zjednoczona Prawica mogła trwać" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Gontarz. "Doszliśmy do władzy jako Zjednoczona Prawica i dotrzymujemy umów koalicyjnych. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Z pełnym przekonaniem będę bronił projektu Zjednoczonej Prawicy ze względu na to, że alternatywą są rządy Platformy Obywatelskiej i innych" – podkreślił poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Wideo youtube Wieczorem Sejm ma debatować nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przyszłość prokuratora generalnego i szefa Solidarnej Polski była tematem Porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Roberta Mazurka był Robert Gontarz. Poseł Prawa i Sprawiedliwości uważa, że środowisko Zbigniewa Ziobry atakuje premiera Mateusza Morawieckiego. To mi się prywatnie nie podoba - ocenił Gontarz. W wymiarze sprawiedliwości można by zrobić więcej, zreformować go lepiej. Jest dużo racji w tym, co powiedział pan premier, ale jednocześnie w bardzo trudnej sytuacji jest minister Ziobro - stwierdził poseł. Gontarz przyznał jednak, że pewne działania, które podjął Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości, są godne pochwały. To chociażby ochrona kobiet, rodzin, które są poddane przemocy domowej - wymieniał polityk. Robert Gontarz / Karolina Bereza / RMF FM Kto mógłby stanąć na czele komisji weryfikacyjnej ds. polityki energetycznej, którą chcecie powołać? Piotr Naimski byłby dobrym kandydatem? - dopytywał swojego gościa Robert Mazurek. Kierownictwo partii myślało o tym, ale ja takiej wiedzy nie mam. Piotr Naimski ma z pewnością do tego ogromne kompetencje - odpowiedział Gontarz. Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Przeczytaj więcej na ten temat: Sejmowa komisja zaopiniowała wniosek o wotum nieufności dla Ziobry

