„Nie da się ukryć. Problem z cenami, zwłaszcza energii, jest. Rząd ma ograniczone narzędzia i w ramach tych narzędzi przyjęliśmy tarcze antyinflacyjne” – mówił Radosław Fogiel w Porannej rozmowie w RMF FM, pytany o problem drożyzny w sklepach. „Satysfakcjonowałoby wszystkich, jakby można było za pstryknięciem palca wrócić do cen gazu, które były” – dodał polityk, przyznając, że taki scenariusz nie jest możliwy.

Radosław Fogiel / Karolina Bereza / RMF FM

Wideo youtube

Możemy jako rządzący robić to, co w naszej mocy - obniżyć podatki, obniżyć taryfy dla przedsiębiorców. Wiadomo, że problem nie zniknie, ale przynajmniej rząd robi wszystko, co możliwe - przekonywał wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, broniąc strategii, którą rząd podjął w walce z inflacją.

Radosław Fogiel: Oskarżenia o inwigilowanie opozycji są wyssane z palca

Komisja śledcza ma wkroczyć tam, gdzie nie działają instytucje państwa. Tu mamy sytuację odwrotną - opozycja chce doprowadzić do powstania komisji śledczej, żeby przekonać Polaków, że coś jest nie w porządku - mówił Radosław Fogiel w Porannej rozmowie w RMF FM, pytany o kwestię powołania sejmowej komisji śledczej ws. inwigilowania opozycyjnych parlamentarzystów i osób nieprzychylnych obecnemu rządowi.

Opozycja domaga się powstania komisji śledczej ws. użycia Pegasusa po tym, jak specjaliści z grupy Citizen Lab przekazali, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus inwigilowani byli: senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Te oskarżenia są oczywiście wyssane z palca - przekonywał Fogiel.





Wkrótce całą treść rozmowy.