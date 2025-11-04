​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Ryszard Petru, kandydat na przewodniczącego Polski 2050. Jaki ma pomysł na poprawę notowań ugrupowania? Co z lokalnymi strukturami? Kto jest najmocniejszym rywalem w wyścigu o fotel przewodniczącego? Co z nazwiskiem marszałka Sejmu w nazwie partii? Kiedy Polska 2050 przedstawi ustawę o najmie krótkoterminowym? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta swojego gościa.

Ryszard Petru / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Porozmawiamy też o odpowiedzialności PSL za aferę wokół działki CPK. Czy szef KOWR powinien zostać zdymisjonowany? Co z immunitetem Zbigniewa Ziobry i gdzie zdaniem gościa RMF FM przebywa w tej chwili były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Poranna rozmowa w RMF FM

