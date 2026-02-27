Renta socjalna 1 marca 2026 zostanie zwaloryzowana i wzrośnie o 5,3 proc., co oznacza niemal 100 zł więcej miesięcznie. Sprawdzamy, jak zmieni się wysokość renty socjalnej po marcowej podwyżce, jaka będzie renta socjalna 2026 netto, komu przysługuje świadczenie.
- Renta socjalna w 2026 roku po waloryzacji 1 marca - ile wyniesie?
- Renta socjalna w 2026 netto - ile "na rękę"?
- Kto może otrzymać rentę socjalną i na jak długo przyznawane jest świadczenie? Dowiesz się tego z artykułu.
Waloryzacja rent i emerytur w 2026 roku to jedna z kluczowych zmian dla osób pobierających te świadczenia. 1 marca 2026 roku nastąpi ich podwyżka o 5,3 proc., co przełoży się na wyższe miesięczne wypłaty dla milionów Polaków.
Coroczna waloryzacja rent socjalnych opiera się na dwóch głównych wskaźnikach: inflacji oraz wzroście wynagrodzeń w poprzednim roku. Mechanizm ten ma chronić świadczeniobiorców przed utratą siły nabywczej pieniądza. W praktyce minimalne świadczenia wzrosną o 99,58 zł brutto.
Od 1 marca 2026 roku renta socjalna 2026 będzie wynosić 1 978,49 zł brutto - tyle samo, co najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Dla porównania, przed podwyżką świadczenie wynosiło 1 878,91 zł brutto. Oznacza to, że podwyżka renty socjalnej 2026 przyniesie blisko 100 zł więcej miesięcznie.