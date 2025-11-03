Radosław Fogiel, poseł PiS, zauważył w Porannej Rozmowie w RMF FM, że Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej próbują przejąć część wyborców PiS. „Liczą, że w naszym stawie coś złowią” – mówił. Zwrócił jednak uwagę, że części zwolenników partii Sławomira Mentzena "wizja koalicji z Tuskiem pewnie nie przeszkadza".

Fogiel o Konfederacji i KKP: Liczą, że w naszym stawie coś złowią Mikołaj Poruszek / RMF FM

Czy koalicja PiS-Konfederacja jest możliwa?

Radosław Fogiel w Porannej Rozmowie w RMF FM odpowiedział na pytanie od słuchacza. Dotyczyło ono odbierania wyborców Prawu i Sprawiedliwości przez Konfederację i Konfederację Korony Polskiej. Poseł PiS potwierdził, że te ugrupowania "próbują to robić". Jednocześnie ocenił, że przedstawiciele Konfederacji często atakują ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego w przestrzeni medialnej.

Kiedy pan wejdzie na media społecznościowe np. pana Sławomira Mentzena, to tam jest wyłącznie PiS, PiS, PiS, PiS... To tak, jak na mediach społecznościowych dowolnego polityka Platformy. Oni nawet używają tego samego "podręcznika do atakowania Prawa i Sprawiedliwości", bo liczą, że w naszym stawie coś złowią - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

Jednocześnie poseł PiS stwierdził, że część wyborców Konfederacji byłaby skłonna zaakceptować koalicję z ugrupowaniem Donalda Tuska. Gość Porannej Rozmowy w RMF FM zwrócił uwagę, że kluczowe mogłoby być podejście do kwestii gospodarczych i ekonomicznych. Zdaniem posła PiS to mogłoby zdecydować o potencjalnej współpracy.

Mam wrażenie, że ta "nowonadziejowska" (Nowa Nadzieja - partia, którą kieruje Sławomir Mentzen - przyp. red.) część Konfederacji, biorąc pod uwagę ich wolnorynkowe podejście, wcale nie byłaby taka odległa od niektórych polityków czy wyborców Platformy Obywatelskiej. Myślę, że im jakaś wizja koalicji z Tuskiem pewnie nie przeszkadza - ocenił Radosław Fogiel.

Polityk odniósł się także do słów Przemysława Wiplera w RMF FM. Mówił on o przyznaniu stanowisku premiera oraz kontroli nad tzw. resortami siłowymi dla Konfederacji w potencjalnym rządzie koalicyjnym tego ugrupowania wraz z PiS.

Przemysław Wipler z pewnością zna staropolskie powiedzenie o dzieleniu skóry na niedźwiedziu. Ja się do tego podziału nie dołączam - stwierdził krótko i nawiązał do oczekiwań PO sprzed 20 lat - Bardzo mnie zdziwiła wypowiedź Przemysława Wiplera, bo to jest trochę powrót do 2005 r. Wtedy Platforma też za wszelką cenę chciała mieć służby.

Działka pod CPK: "Można wykupić po cenie nabycia"

Radosław Fogiel mówił o kwestii sprzedaży działki potrzebnej do realizacji CPK. Bardzo krótko i lakonicznie odniósł się do odpowiedzialności posła Roberta Telusa, który w związku ze sprawą, został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości.

Na razie jest decyzja prezesa partii o zawieszenia pana posła Telusa i trzech innych członków Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, jak postępowanie dyscyplinarne dalej się potoczy (...). Nie chcę przesądzać o czyjejkolwiek winie. Nie uważam Roberta Telusa za osobę nieuczciwą. Nie miałem do tej pory żadnych przesłanek, które by o tym świadczyły - stwierdził gość Porannej Rozmowy w RMF FM.

Polityk odniósł się także do zarzutu wobec Roberta Telusa. Miał niewystarczająco kontrolować resort rolnictwa, którego był szefem, skoro nie wiedział o sprzedaży tak ważnej działki.

Jest pewien podział obowiązków w kierownictwie resortu. Jeśli coś jest w kompetencjach któregoś z wiceministrów, to może się tak zdarzyć, że główny minister o czymś nie wie - powiedział i dodał, że nie zmienia to faktu, że odpowiedzialność polityczna spoczywa na szefie resortu.

Radosław Fogiel w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim ocenił, że istnieją możliwości wykupienia działki po cenie, za jaką została sprzedana. Jego zdaniem, ujawniła to kontrola poselska jego kolegów z partii.

Nasi posłowie poszli do KOWR-u z kontrolą poselską i uzyskali akt notarialny. Są w nim wypisane przesłanki, które nietrudno spełnić. Wystarczy, że wojewoda rozpocznie procedurę wywłaszczeniową (...). Nie jest prawdą, że nie ma możliwości odkupienia tej działki po cenienie nabycia. Są takie możliwości zapisane w akcie notarialnym - mówił gość Porannej Rozmowy w RMF FM.

/ Piotr Mazur / RMF FM

Poranna rozmowa w RMF FM

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.