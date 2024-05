"Polska ma 53 przedstawicieli w Parlamencie Europejskim i ktoś do tego PE musi pójść. Premier kieruje tam tych, którzy mają coś do powiedzenia i zrobienia w Brukseli" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Protas, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz poseł KO.

Robert Mazurek pytał swojego gościa o jego krótką, zaledwie kilkumiesięczną przygodę z ministerstwem i decyzję o starcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pan premier Donald Tusk zdecydował, żebym swoje doświadczenie, wiedzę, umiejętności, spożytkował przez te miesiące w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Premier zlecił mi przygotowanie specjalnego programu dla Polski północno wschodniej - mówił Jacek Protas.

Polska ma 53 przedstawicieli w Parlamencie Europejskim i ktoś do tego PE musi pójść. Premier kieruje tam tych, którzy mają coś do powiedzenia i zrobienia w Brukseli - dodał, pytany o "ewakuację" do Brukseli ministrów rządu Tuska.

Protas: Będziecie mieli w Brukseli fachowca

Protas kandyduje do PE z województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Robert Mazurek pytał polityka, w czym jest lepszy od innego kandydata z tego regionu, europosła i byłego piłkarza, Tomasza Frankowskiego. Nie namówi mnie pan na ocenianie mojego kolegi. Jestem specjalistą od polityk europejskich, polityki spójności i polityki rozwoju regionalnego. Dzisiaj chcę pójść do Parlamentu Europejskiego, żeby zajmować się najważniejszą moim zdaniem polityką europejską - polityką spójności, dzięki której do Polski trafiają miliardy euro - mówił Protas.

Poseł był też pytany, czym chce przekonać do siebie wyborców z Podlasia. Przygotowałem dla nich i wprowadziłem program, dzięki któremu wszystkie powiaty województwa podlaskiego, graniczące z Białorusią i Litwą, otrzymują konkretne wsparcie. A jak pójdę do europarlamentu, to się dopiero zacznie. Będziecie mieli w Brukseli fachowca, który pomoże załatwić dla Polski, województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego nowe fundusze - mówił, zachęcając do głosowania na siebie.