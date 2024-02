Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie amerykanista, prof. Zbigniew Lewicki. Porozmawiamy z nim o trwających właśnie w USA prawyborach, które mają zdecydować o tym, kto zostanie kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta i jesienią tego roku zmierzy się prawdopodobnie z obecną głową państwa - Joe Bidenem.

Zbigniew Lewicki / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Faworytem prawyborów jest były prezydent Donald Trump. Co jego powrót do władzy w Waszyngtonie oznacza dla Stanów Zjednoczonych? Jaki może mieć wpływ na dalsze losy wojny w Ukrainie? Czy USA mogą wyjść z NATO? Takiego scenariusza obawia się były doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa, John Bolton.



