Schnepf: Część ambasadorów powinna zostać odwołana

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ryszard Schnepf: Europa się przestraszyła i chce pokazać, że jest zjednoczona

Były ambasador RP w USA był również pytany o komentarz dot. dzisiejszego ustępstwa Viktora Orbana - Unia Europejska osiągnęła porozumienie, dzięki któremu Ukraina otrzyma wsparcie finansowe z budżetu UE.

"Orban wykonał ruchy, których oczekiwała Bruksela. Został wynagrodzony, ale to nie była wielka nagroda jak na skalę państwa i to nastąpiło już wcześniej. A mimo to były duże obawy, czy Orban nie będzie wetował" - mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. I dodaje: "To jest kwestia oczywiście oceny moralnej: czy w polityce stosuje się szantaż finansowy lub zachęty finansowe? Oczywiście, że tak i to jest od zarania dziejów. Natomiast czy powinniśmy być z tego powodu szczęśliwi? Dzisiaj powinniśmy się cieszyć, że jest jednomyślność. Być może to nie jest bardzo trwała sprawa, ale Ukraina potrzebowała tej kroplówki - 50 miliardów euro to jest ogromna suma" - ocenia Ryszard Schnepf. Czy Viktor Orban się dziś przestraszył? "Myślę, że jest nowa sytuacja związana z postawą części elit politycznych w Stanach Zjednoczonych, która bardzo mocno popycha Unię do jedności i do większej stanowczości wobec Rosji" - uważa były wiceminister spraw zagranicznych dodając, że "Europa się przestraszyła i chce pokazać, że jest zjednoczona".

Czy Amerykanie przekażą Ukrainie 60 miliardów dolarów? "Należę do tego grona, który wierzył, że do świąt będą te pieniądze. A teraz może być bardzo, bardzo ciężko, ponieważ Partia Republikańska kształtuje swoją postawę w zależności od sukcesu, od powodzenia Donalda Trumpa. I to on jest sprawcą de facto tego, że Partia Republikańska idzie pod jego dyktando. A więc: zanegować wszystko, co robi Biden i Partia Demokratyczna" - odpowiada były wiceminister.

Pytany o to, czy można prowadzić efektywną politykę zagraniczną w sytuacji konfliktu pomiędzy prezydentem a rządem odpowiada: "Prawie wszystkie instrumenty są w ręku Prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. To, co posiada prezydent w swoim zakresie oddziaływania, to są ozdobniki de facto. (...) Przecież prezydent nie wybiera ambasadora, nie proponuje, nie opiniuje, a jedynie podpisuje" - podkreśla gość Marka Tejchmana.

Marek Tejchman zaprasza na Popołudniową rozmowę w RMF FM / RMF FM

Schnepf: Część ambasadorów powinna zostać odwołana

"No to jest oczywiste" - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Ryszard Schnepf odpowiedział na pytanie, czy są ambasadorzy, których należałby odwołać. "I precyzował, że "są to ambasadorzy, którzy nie wykonywali swoich obowiązków, jest wiele sygnałów o mobbingu w placówkach dyplomatycznych, o stosowaniu środków, które są z punktu widzenia prawa pracy zabronione, niemoralne". Zaznaczył, że nie ma na razie żadnych decyzji. "To dopiero podlega ocenie, także bym nie ferował wyroków. Wskazywanie kogokolwiek na tym etapie byłoby działaniem pochopnym. Natomiast z całą pewnością szereg nominacji nie ma charakteru profesjonalnego. Są też tacy ambasadorowie, którzy nie spełniają kryteriów, których wymaga się od najwyższego de facto przedstawiciela RP w innym kraju" - mówił.