Prof. Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego będzie w czwartek gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Głównym tematem rozmowy będzie geopolityka. Zapraszamy do zadawania pytań!

W piątek zaczynają się obrady Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Uczestnictwo zapowiedzieli m.in. prezydent Ukrainy i wiceprezydent USA. Wołodymyr Zełenski ma przedstawić ukraiński punkt widzenia na zakończenie wojny i osiągnięcie "długotrwałego i trwałego pokoju". Nie wiadomo, czy strona amerykańska przedstawi tzw. plan pokojowy Donalda Trumpa.

Prof. Romana Kuźniara, eksperta ds. międzynarodowych z Uniwersytetu Warszawskiego, zapytamy, czy Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa będzie miejscem, gdzie dojdzie do przełomu w sprawie przyszłości Ukrainy. Porozmawiamy także o ostatnich posunięciach prezydenta USA.

Zapytamy, czy jesteśmy świadkami nowego koncertu mocarstw. Porozmawiamy także o bezpieczeństwie Polski. Zapytamy również o przyszłość NATO.

