​W poniedziałek 1 grudnia rozpoczną się kolejne utrudnienia na zakopiance związane z pracami przy budowie węzła Myślenice. Ruch w tym rejonie będzie odbywał się jednym pasem w każdym kierunku. Taka organizacja potrwa do piątkowego południa.

Jak przekazała Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek ok. 8 w rejonie skrzyżowania z ul. Sobieskiego w Myślenicach. Ruch będzie odbywał się tam jednym pasem w każdym kierunku - po jezdni, którą zwykle samochody jadą w kierunku Krakowa.

W poniedziałek zaczniemy frezowanie, czyli ściąganie starej nawierzchni, a następnie układanie nowej na ok. 600 m odcinku zakopianki w Myślenicach, na jezdni w kierunku Zakopanego. Prace będą prowadzone w związku z budową węzła na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego - zapowiedziała przedstawicielka GDDKiA.

Taka organizacja ruchu potrwa do godzin południowych w piątek, ale harmonogram prac może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe.

Budowa węzła w Myślenicach. Utrudnienia do końca 2025 roku

Budowa węzła drogowego w Myślenicach rozpoczęła się wczesną wiosną 2024 roku i potrwa do końca 2025 roku. Inwestycję o wartości prawie 56 mln zł realizuje firma Banimex.

Dzięki budowie węzła będzie można zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu zakopianki i ul. Sobieskiego. W ramach inwestycji powstaną dodatkowe pasy pozwalające na wjazd na węzeł i na zakopiankę. Na ul. Sobieskiego powstanie rondo, z którego będzie można wjechać na drogę krajową nr 7.

Ważnym dla pieszych punktem tej inwestycji będzie budowa nowej kładki w rejonie dawnego cmentarza żydowskiego. Dzięki temu drogowcy będą mogli zlikwidować dotychczasowe przejście w tym rejonie.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.