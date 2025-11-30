​W poniedziałek 1 grudnia rozpoczną się kolejne utrudnienia na zakopiance związane z pracami przy budowie węzła Myślenice. Ruch w tym rejonie będzie odbywał się jednym pasem w każdym kierunku. Taka organizacja potrwa do piątkowego południa.

Od poniedziałku utrudnienia na zakopiance w Myślenicach, fot. GDDKiA Kraków

Jak przekazała Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek ok. 8 w rejonie skrzyżowania z ul. Sobieskiego w Myślenicach. Ruch będzie odbywał się tam jednym pasem w każdym kierunku - po jezdni, którą zwykle samochody jadą w kierunku Krakowa.

W poniedziałek zaczniemy frezowanie, czyli ściąganie starej nawierzchni, a następnie układanie nowej na ok. 600 m odcinku zakopianki w Myślenicach, na jezdni w kierunku Zakopanego. Prace będą prowadzone w związku z budową węzła na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego - zapowiedziała przedstawicielka GDDKiA.

Taka organizacja ruchu potrwa do godzin południowych w piątek, ale harmonogram prac może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe.