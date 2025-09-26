"Życie ludzkie jest tutaj najważniejsze. Należy pokryć koszty, a potem odzyskać pieniądze" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Polski 2050 Paweł Śliz, komentując dyskusję na temat kosztów ewentualnej ewakuacji posła Franciszka Sterczewskiego, który płynie z flotyllą humanitarną do Strefy Gazy. "Będziemy trzymać się umowy koalicyjnej" – zapowiedział Śliz ws. rotacji w fotelu marszałka Sejmu.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Poseł PL 2050 ws. ewakuacji Sterczewskiego: Pokryć koszty, a potem odzyskać

Poranna rozmowa w RMF FM zaczęła się od wątku posła KO Franciszka Sterczewskiego, który jest uczestnikiem flotylii płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Po ostatnich atakach na nią, pojawiło się pytanie o ewakuację polskiego polityka. Szef MSZ Radosław Sikorski opublikował sondę, w której pyta, czy "obywatela RP, nawet posła, wielokrotnie ostrzeganego, który udaje się w rejon wojny", państwo polskie powinno ewakuować za darmo, czy ewakuować i odzyskać od niego koszty akcji.

To nie chodzi o to, czy to jest poseł. Patrzymy na niego, jako na obywatela polskiego - wskazywał w RMF FM Paweł Śliz. Polityk Polski 2050 zaznaczył, że nie możemy godzić się z narracją Izraela, który utrzymuje, że uczestnicy flotylii współpracują z Hamasem.

Gość Tomasza Terlikowskiego uważa, że w razie potrzeby powinniśmy ewakuować Sterczewskiego, a później odzyskać od niego koszty ewakuacji.

O edukacji zdrowotnej: To nie jest żadna indoktrynacja

To nie jest żadna indoktrynacja - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Polski 2050 Paweł Śliz, komentując sprawę edukacji zdrowotnej.

Uważam, że nie przeprowadziliśmy my, jako politycy, dobrej kampanii, że ta edukacja jest dobrą edukacją. (...) Ja przeczytałem całe rozporządzenie, które obejmuje program edukacji zdrowotnej. Uważam, że to jest bardzo dobry i przydatny przedmiot - podkreślił.

Córkę (uczennicę podstawówki - red.) udało mi się przekonać (do chodzenia na edukację zdrowotną - red.) (...). Syna (licealisty - red.) mi się nie udało przekonać, ale nie dlatego, że on uważa, że to jest złe czy jakkolwiek ideologiczne, tylko jest nieobowiązkowe - opowiedział polityk, tłumacząc prywatne doświadczenia z kontrowersyjnym przedmiotem.

Gość Tomasza Terlikowskiego wskazał, że jest chodzącym do kościoła, praktykującym katolikiem, który "czuje wielki ból, że Kościół i prawa strona sceny politycznej zrobili taką straszną nagonkę na ten przedmiot, że to jest indoktrynacja".

Obowiązkowy wybór między lekcją religii a etyki - zwolennikiem takiego rozwiązania jest poseł Śliz.

Roszady Polski 2050

W sobotę odbędzie się rada krajowa Polski 2050. Czy w związku z tym w partii szykują się jakieś rewolucyjne zmiany?

Niekoniecznie rewolucyjne - przyznał przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz.

Będziemy trzymać się umowy koalicyjnej - zapowiedział polityk ws. planowanej na listopad rotacji w fotelu marszałka Sejmu. Niech Lewica wystawia sobie kandydata, którego chce - dodał, odnosząc się do rozważań, czy Szymona Hołownię zastąpi Włodzimierz Czarzasty.

Wiem, ale nie powiem - powiedział gość RMF FM pytany, kim będzie Hołownia, gdy przestanie być marszałkiem.

Śliz przypomniał, że umowa koalicyjna zakłada, iż po ustąpieniu lidera Polski 2050 z fotelu marszałka Sejmu, jego partia dostanie tekę wicepremiera. Nie podjęto jeszcze decyzji, kto nim zostanie - wskazał Paweł Śliz. Nie ma konfliktu między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a premierem Donaldem Tuskiem. Jest merytoryczna rozmowa - dodał.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Paweł Śliz / Wojciech Olkusnik / East News

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.